En vilo unos 5.000 millones de dólares en inversión petrolera por votación en Cumaral

La industria petrolera colombiana está amenazada por una escalada de consultas populares que buscan impedir la exploración y producción, cuando el país necesita aumentar sus reservas para evitar convertirse en un importador de crudo en cinco años, advirtió este lunes un grupo de empresas del sector.



El anuncio se conoció un día después de que los habitantes de Cumaral, en el departamento del Meta, rechazaron por una amplia mayoría las actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos. Mansarovar Energy, de capitales chinos e indios, tiene un proyecto en la zona.



La de Cumaral fue la primera consulta popular sobre la actividad petrolera en

Colombia, pero hay al menos otras 20 en curso, lo que amenaza con aumentar la incertidumbre jurídica y aplazar o cancelar millonarias inversiones de empresas, fundamentales para elevar las reservas del país, según el gremio.



"La incertidumbre jurídica va a conducir a que la actividad exploratoria y de producción en Colombia se venga a pique. No habrá inversión ni exploración si continúa una racha de consultas populares", dijo el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda.



Las empresas petroleras que operan en Colombia anunciaron en marzo que planeaban duplicar la inversión este año hasta 5.000 millones de dólares, en un esfuerzo por mantener los niveles de producción aprovechando la estabilidad de los precios del crudo, pero Lloreda dijo que por la incertidumbre de las consultas populares algunas revaluarán sus proyectos.



La producción colombiana de petróleo ha caído en los últimos años, principalmente por la baja de los precios internacionales del crudo, que llevó a muchas empresas del sector a aplazar proyectos de exploración y de bombeo que no eran rentables.



Hasta ahora las consultas populares habían golpeado al sector minero del país. La producción promedio de petróleo de Colombia cayó un 12 por ciento interanual en 2016 a 885.000 barriles al día (bpd) en promedio, desde 1,006 millones de bpd en el año previo. El bombeo está actualmente en niveles similares a los del 2010.



El Gobierno colombiano se dispone a presentar al Congreso un proyecto de ley para evitar los choques entre autoridades nacionales y locales por proyectos petroleros y mineros, e impedir que consultas populares los prohíban, pero la agenda parlamentaria, a un año de las elecciones, está concentrada en temas como la implementación del acuerdo de paz con las Farc.