Luz verde a energías renovables para entrar al mercado nacional

A través de seis decretos y cinco resoluciones, el Ministerio de Minas y Energía reglamentó la Ley 1715, con lo que abre el compás para que las energías no convencionales sean sincronizadas en la matriz energética del Sistema Interconectado Nacional (SIN).



(Lea: ‘Las fuentes renovables son competitivas en la canasta energética’)



La citada ley, que promueve el desarrollo y utilización de las fuentes renovables, así como los estatutos que la regulan, indican cómo será la labor de complementariedad de estas energías con las de tipo convencional, y las formas en las que actuará en situaciones como la del fenómeno del Niño.



(Lea: Megaproyecto para transmisión de energía quedaría listo en 2018)



El ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, destaca que el 70% de la canasta energética del país está conformada por hidroeléctricas gracias al aprovechamiento de los recursos naturales que tiene Colombia. “Por ello, complementar los recursos hidroeléctricos con las energías renovables permitirá un mercado mayorista más competitivo”.



(Lea: Dinero del BID para llevar energía a zonas no interconectadas)



El titular de la cartera hace un recuento del potencial de Colombia en materia de energías renovables: 56 GW en hidroeléctricas; 42.000 MW de energía solar y 15.000 MW de eólica solo en la Guajira; además de un potencial de biomasa equivalente al 41% de la demanda nacional de energía.



LA REGLAMENTACIÓN



Los decretos y resoluciones (en cuya elaboración participaron la Upme y La Creg) –además de definir los lineamientos de autogeneración a pequeña, mediana y gran escala con energías renovables– señalan también los mecanismos para la expansión de la cobertura en el servicio de energía eléctrica en el SIN y en las Zonas No Interconectadas (ZNI).



Así mismo, el Decreto 2143 y la Resolución 0456 fijan las políticas para la aplicación de los incentivos tributarios de las empresas que desarrollen proyectos con fuentes renovables de energía.



Por su parte, el Decreto 2492 explica cómo se desarrollará el protocolo en materia de implementación para que las no convencionales den una respuesta oportuna en la demanda cuando las convencionales no lo puedan hacer.



Pero una norma reglamentaria le da competitividad a las fuentes renovables en el SIN. Se trata del Documento Creg 161, cuyo contenido desarrolla “las alternativas para la incorporación de generación con fuentes no convencionales de energía renovable”.



“Continuamos trabajando en la diversificación de nuestra matriz con la incorporación de las energías renovables, es decir, energía de fuentes que no contribuyan con la emisión de gases de efecto invernadero, precursores del Cambio Climático”, agrega Arce Zapata.



OPINIONES DIVIDIDAS



La reglamentación de la Ley 1715 –que permite darle mayor relevancia a las fuentes convencionales en el SIN– ha generado reacciones a favor y en contra.



Acolgen, el gremio que reúne a los generadores de energía, resalta que las fuentes no convencionales con competitivas en la canasta energéticas.



“El proceso será contracíclico, donde las renovables serán protagonistas en la matriz de generación cuando se presenten períodos de intenso verano, y las convencionales, por el contrario, cuando exista temporada de lluvias”, explica la presidenta de este gremio, Ángela Montoya.



Sin embargo aclara que debe haber un equilibrio en el mercado para que sean competitivas y es “definir cuotas de generación en donde le inversionistas decidan a cuál proyecto quiere hacer la apuesta”.



En el mismo sentido Fernando Gutiérrez, gerente Energy Management de Emgesa, afirma que se debe avanzar en la modernización de los esquemas de participación en el mercado, su liberalización y los mecanismos de comercialización para incluir las energías generadas con recursos renovables en la matriz del país.



Por su parte, Alejandro Lucio, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables (SerColombia), advierte que aunque Colombia es líder en términos de confiabilidad con el esquema regulatorio actual, está rezagada en otorgarle un papel más preponderante a estas nuevas fuentes de generación no convencional en la matriz.



“La oferta de fuentes de este tipo garantiza que en periodos de un día va a entregar tanta energía como las térmicas. Esto es una desventaja competitiva”, señala Lucio.



Indica también que las empresas del sector siguen a la espera de que en el marco regulatorio se les que permita competir en igualdad de condiciones, sin ir en detrimento de la confiabilidad del sistema”.