¿Está Colombia a las puertas de una recesión?

La cifra de crecimiento económico de 1,1% para el primer trimestre del año disparó las alarmas sobre si la economía del país entraría en una recesión, lo cual técnicamente implica que se deben presentar dos trimestres con crecimiento negativo.



Analistas en la prensa han emitido sus opiniones, unas con carácter técnico, otras con tinte político. Lo cierto es que tanto empresarios, industriales, comerciantes como la gente en general se preguntan si el país está de verdad ad portas de una recesión como la de 1999, durante la administración de Andrés Pastrana, el único año en Colombia tuvo un crecimiento negativo en toda su historia con -4,48%.



‘ANTESALA DE UNA RECESIÓN’, MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ



Miguel Gómez Martínez, en una de sus habituales columnas en Portafolio la semana pasada y que se volvió viral en internet, titulada ‘Se les dijo’, afirmaba que “ya es tarde. El país está en la antesala de una recesión. Las cifras lo confirman”.



Para llegar a esa conclusión, Gómez Martínez enumeraba los diferentes índices de la economía, todos con resultados débiles o negativos durante el primer trimestre del año.

“Se les dijo que hacer populismo con la economía era peligroso. Se les dijo que la paz es una bendición, si se logra, pero que costaría mucho dinero y que era necesario analizar quiénes y cómo se pagaría las inevitables cuentas. Se les dijo que la reforma tributaria no era estructural ni corregía los problemas de fondo. Se les dijo que la mermelada no era inversión social y que regalar casas no resolvía el problema de fondo. Se les dijo que la política de comercio exterior era un fracaso y que el país no competía…”, enumeró el columnista.



Portafolio.co quiso saber con analistas el riesgo que tiene la economía colombiana para caer en una recesión durante este año.



“EXISTE UN AJUSTE EN LA ECONOMÍA”, FEDESARROLLO



Camila Pérez, directora de análisis macroeconómico y sectorial de Fedesarrollo, asegura que para su centro de estudios, y de acuerdo al análisis técnico de las cifras, una cosa es que el país se esté desacelerando y la economía se esté ajustando y otra que vaya a haber una recesión.



Para ese crecimiento del 1,1% del primer trimestre, el cual es muy bajo, Pérez explica que confluyeron factores como una fuerte contracción de la minería, baja producción de petróleo, decrecimiento en construcción, una baja en la industria y el comercio y poco crecimiento de la inversión.



Pero aclara que datos recientes dan señales positivas, ya que las importaciones comenzaron a recuperarse, tanto en bienes de capital, intermedios y materias primas. El último dato de empleo fue positivo porque se recuperó la creación de empleo, “y si la economía genera empleo es un indicador positivo. Así mismo se ve que la industria fue uno de los sectores que más jalonó el empleo. De la misma manera que se recuperaron las exportaciones no tradicionales y una baja de la inflación que también le da posibilidades de seguir bajando la tasa de interés al Emisor”.



La analista del centro de estudios sostiene que al revisar las proyecciones se estima un crecimiento cercano al dos por ciento para todo el año. “No compartimos que esté en recesión ni vemos riesgos importantes que entre en recesión”, aclaró.



'CON EL PRONÓSTICO INALTERADO", ANIF



En el Índice Líder Compuesto de junio, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) opina que “Tras este pobre desempeño del primer trimestre de 2017, las perspectivas del segundo trimestre no lucen muy halagadoras. Nuestro índice pronostica expansiones de solo el 1,8% anual”.



De ser así, se estarían completando cuatro trimestres creciendo por debajo del 2% anual, ni siquiera alcanzando el bajo potencial del 3% anual en que se encuentra Colombia para el período 2015-2020.



El documento asegura que en "en ello incidiría la baja confianza de los consumidores (aún en terreno negativo) y la compleja situación de desorden público, con paros reiterativos de trabajadores públicos y bloqueos en la zona del Pacífico que amenazan con el resurgimiento del narcotráfico. La única variable que aún muestra un comportamiento aceptable es el desempleo nacional".



Pero a pesar del pobre inicio del año y de la frágil recuperación internacional, Anif ha optado por mantener inalterado su pronóstico de crecimiento para Colombia en un 2,2% para 2017, "aunque ahora manejamos un sesgo bajista (lo cual podría llevarnos hacia umbrales de crecimiento de solo el 1,8% en 2017, si es que el rebote del segundo trimestre no se consolida)."



"NO CREEMOS EN UNA RECESIÓN", ASOBANCARIA



Jonathan Malagón, vicepresidente de Asobancaria, gremio que agrupa a los bancos del país, asegura que si bien la economía tuvo un desempeño menor al esperado durante el primer trimestre de 2017, los estimativos de Asobancaria para el año nos hablan de un crecimiento de la actividad productiva cercano al 1.8% real. En este sentido, aunque dicho crecimiento será menor al presentado el año anterior, no creemos que la economía experimente una recesión este año.



La economía atraviesa por un periodo en el cual los mayores ajustes ya se están materializando, lo que nos permite descontar una senda de reactivación a partir del segundo semestre de 2017. En efecto, la disminución de la carga impositiva a las empresas, la reactivación de los canales de inversión que esto supone, la política monetaria expansiva y los proyectos de infraestructura 4G permitirán dinamizar la actividad económica en el mediano plazo.



"CRECIMIENTO DE 1,5% EN 2017", JOSÉ ANTONIO OCAMPO



Por su parte José Antonio Ocampo, codirector del Banco de la República, estima que la economía colombiana se expandirá a un ritmo de 1,5% durante el presente año, por debajo aún de la cifra del Banco Central de 1,8%.



"Yo soy de los pesimistas, ya dije que menos del dos (por ciento) y yo creo que incluso podría ser el 1,5 por ciento si siguen las tendencias actuales", dijo Ocampo. Añadió que "Las claves son dos, la demanda interna que hay que reactivarla y ahí está uno de los papeles de la política monetaria, y la capacidad de diversificar nuevamente las exportaciones, que es un tema más gradual pero depende de un tipo de cambio competitivo".



El codirector del Emisor señaló que se mantiene el consenso al interior del directorio del banco emisor para seguir reduciendo la tasa de interés y consideró que no hay peligro de que esas bajas alejen mucho a la inflación del objetivo de retornar a la meta en el 2018, aunque este año se situará por encima del objetivo.



Pedro Vargas Núñez

Editor Portafolio.co