Estar en el limbo le ha costado 700.000 afiliados a Cafesalud

Lo mejor que le puede pasar a la EPS Cafesalud es que este miércoles, por fin, se defina su futuro y se decida si la empresa se vende al grupo Sanitas o al consorcio Prestasalud.



A pesar de que el equipo liquidador de Saludcoop, acompañado por un grupo de asesores, tenía hasta mañana para dar su concepto sobre las propuestas que entregaron los dos oferentes hace justo una semana, por lo menos al cierre de esta edición, la cita estaba concertada para este miércoles a las 8:00 a.m. en el edificio Paralelo 108, en el norte de Bogotá –sede principal de Cafesalud–, según lo confirmaron varias fuentes.



Si lo programado se cumple, a esa hora, la agente especial liquidadora, Ángela María Echeverri, les dará a conocer a Sanitas y Prestasalud si lograron pasar el examen. Cada uno debió demostrar con un cartapacio, que entregaron el miércoles 17 de mayo, solidez financiera y la experiencia para asumir la responsabilidad de sacar del hoyo a la EPS más grande del país.



En caso de que ninguna hayan alcanzado el precio base que hasta ahora permanece en secreto, la liquidadora dará a conocer cuál es el valor mínimo (el cual ha sido guardado celosamente en un sobre) y los involucrados en la puja tendrían 30 minutos para definir una nueva propuesta que, por lo menos, cumpla con ese presupuesto.



Expertos en el tema coinciden en que cualquier demora adicional en este tema (hubo cinco aplazamientos para la entrega de propuestas) va en perjuicio de Cafesalud, pues día tras día está perdiendo afiliados y estos son uno de los mayores atractivos del negocio. No en vano el Gobierno lo ha asumido como un asunto prioritario.



Otra fortaleza, destacada, tanto por Sanitas como por Prestasalud, es que mientras que la población de más de 50 años en las EPS –y por consiguiente con las más grandes complicaciones– llega al 30% aproximadamente, Cafesalud tiene cerca de 3% menos.



COMPETENCIA CUESTIONABLE



Después de que se sepa quién es el elegido, el presidente de Cafesalud, Luis Guillermo Vélez, le entregará a este un informe que da cuenta de qué es la entidad hoy, “qué está funcionando bien y qué hay que ajustar”, y un posible plan de acción para los próximos 100 días, con el fin de que, si lo considera pertinente, lo incorpore a su modelo de gestión.



Vélez reconoce que desde el 15 de noviembre pasado a la fecha se le han salido entre 1 y 1,2 millones de afiliados debido a que EPS competidoras les “han mandado cartas a los empleadores diciendo que se pasen a otras empresas porque Cafesalud se liquida”.



No obstante ha habido también nuevas afiliaciones. Así las cosas, el número de afiliados hoy se acerca a 5,8 millones, es decir 700.000 menos que cuando la EPS asumió los 4,6 millones de afiliados a Saludcoop, en diciembre del 2015.



Como consecuencia, también los ingresos por UPC (Unidad de Pago por Capitación, es decir lo que transfiere el Gobierno por afiliado) han bajado de 400.000 millones en promedio mensual, a 360.000 o 370.000 millones, según informó ayer el Presidente de la entidad.



La deuda radicada por los acreedores está entre 1,2 y 1,4 billones de pesos. No obstante, desde hace un mes un equipo especializado está auditando toda la facturación para consolidar un dato sobre la cifra a reconocer. El dato, de acuerdo con Vélez, estaría por tardar en dos semanas.



De otra parte, los activos no son muchos, porque los bienes pasaron a la masa de activos que debe vender Saludcoop en Liquidación para pagarles a sus acreedores. Uno de los pocos que sigue en sus cuentas es la EPS Esimed, que administra las clínicas de la red propia de Salud, pero no tiene ninguna.



Vélez destaca entre los logros en los cinco meses que lleva su administración el haber bajado la pérdida mensual de $123.000 millones a $23.000 millones. Antes, por cada $100 que le entraban se gastaba $113 y hoy la relación es 100/100.



“Esto se ha hecho a punta de controles; manejando la discrecionalidad, en un proceso que comenzó la anterior gerencia, hemos renegociado contratos y reorientamos la red. Aunque todavía tenemos problemas y parte de la red cerrada, con muchas dificultades hemos mantenido una atención medianamente adecuada”, anota Vélez, quien acepta que todavía hay retrasos en la entrega de medicamentos y las tutelas e incidentes de desacato siguen altos.



La falta de pagos a los proveedores de servicios ha llevado a que la contratación se concentre con IPS que le cobran hasta un 40% más sobre los precios del mercado.

Entre las cosas más importantes que tiene el informe de empalme es que se necesita una nueva plataforma tecnológica para sustentar la operación o repotenciar la existente. Y habla también de posibles áreas a reestructurar, de lo cual depende también la estabilidad de los 4.000 trabajadores de planta.



“Entrego una empresa en funcionamiento y en mejores condiciones de aquellas en las que la recibi”, concluye Vélez.



Néstor Alonso López

Redacción Portafolio