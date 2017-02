A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación indicó que el no cobro del IVA es un delito a partir de este año y que, según la última reforma tributaria, las penas alcanzan los 4 y 9 años para quienes no cobren el impuesto.



La Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se están reuniendo con el fin de trabajar en conjunto sobre lo decidido en la tributaria.



“Cuando hay evasión del IVA y en la medida en que se aumenta en tres puntos hay mayor proclividad para la evasión, hay que considerar la evasión del IVA como un tipo penal”, aseguró el Fiscal General de la Nación.



Buena parte del bajo recaudo anual en el país (14 puntos del producto interno bruto o PIB) se explica por la alta evasión tributaria, tanto en el IVA como en el impuesto de renta, los dos que, en el 2015, significaron el 57,3 por ciento del total de ingresos fiscales, es decir, 70,9 billones de pesos de los 123,7 billones logrados.



Solo la evasión en IVA se estima en 14 billones de pesos. No obstante, la otra evasión se presenta con el impuesto de renta, que según la Dian, alcanzó el 39 por ciento y el recaudo en el 2015, es decir: 16,1 billones de pesos. Los recursos evadidos ya superan los 30 billones de pesos, monto cercano al hueco fiscal dejado por la crisis del petróleo y que se prete sanear con la aplicación de la reforma tributaria.