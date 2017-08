Evasión al sistema de pensiones superó los $7 billones en el 2016

Más de $3,5 billones fueron el dinero evadido por los colombianos en el 2016 por concepto de pensión. Esta fue la cifra más alta de recursos no reportados a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), la cual informó que la elusión total al sistema fue de más de $7 billones el año pasado.



Y aunque es importante resaltar que es un dato inferior al del 2015 (cuando fue de casi $10 billones), el indicador sigue preocupando a las autoridades del sector, sobre todo en lo relativo con los independientes.



Este último grupo es el que mayores índices de evasión ha registrado desde el 2012, y el año pasado llegó a $4,8 billones, es decir, más del doble de lo no entregado por los dependientes.



De hecho, al analizar las cifras exclusivamente para este segmento, se observa que supera con creces la de los dependientes, sobre todo porque más de la mitad del dinero que se debía reportar, no se hizo. Cabe destacar que solo el 5,1% de los dependientes evadió los pagos.



Jorge Mario Campillo, director de Parafiscales de la Unidad UGPP, señaló que “si bien los datos son mejores, el esfuerzo que debemos hacer desde todas las administradoras es orientar la cultura para que haya claridad del tema, sobre todo para los independientes. Y es que la carga de estos asciende a pagar hasta casi 30% de sus ingresos mensuales”.



De igual forma, destacó que la UGPP prevé que, para el 2017, las cifras sigan cayendo al mismo ritmo del año previo, con lo cual “esperamos por lo menos bajar algo similar a recursos entre $2,7 y $3 billones”, agregó Campillo, quien indicó que están haciendo talleres de asesorías.



Ahora, si se observa por susbsistemas, la elusión en pensiones fue la de mayor monto, pero no la más representativa según el total. Los aportes para salud ganaron en este ranking, pues significaron el 15% del total de recursos destinados para este rubro –$2,78 billones–.



La lista la completan las administradoras de riesgos laborales, con $460.000 millones evadidos; cajas de compensación familiar, con $150.000 millones; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), con $80.000 millones y Sena con $40.000 millones.



LAS 'CRUZADAS' DE LA UGPP PARA EVITAR EL 'CONEJO'



El director de Parafiscales de la UGPP es enfático al señalar: “No vamos a bajar la guardia y seguiremos procesos de fiscalización. Vale decir que hay oportunidad de que las personas corrijan errores, pero si no lo hacen, se verán focalizadas e ingresarán a un programa, con lo cual podrían llegar a pagar hasta cuatro veces lo no reportado previamente”.



Sin embargo, la ‘cruzada’ de la Unidad también busca hacer más claro el tema, con lo cual ya han desarrollado 287 capacitaciones a nivel nacional, que continuarán realizando con empresarios e independientes y cuyo foco es darles una mano a los empleados que no lo hacen correctamente, y también a quienes tienen empleadores que hacen le ‘conejo’ al sistema general.



“Esta es la oportunidad; si no la aprovechan, después puede ser muy tarde; las personas llegan a una edad de retiro en la que pueden ser una carga para sus cercanos si no aportaron. Pero, en caso de no lograr la vejez, si vienen cotizando, pueden dejar una pensión a sus familiares”, agregó Campillo.