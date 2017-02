La economía de Bolívar la está moviendo la cultura. Eso lo demuestran los cerca de 30 festivales y eventos que se celebran en todo el territorio bolivarense en promedio durante todo el año, además de una inyección de capital por parte de la Gobernación de ese departamento de más de $200.000 millones en los próximos tres años.



Y en el 2017, el Festival Internacional de Cine de Cartagena (Ficci) le dejaría el 70% de su presupuesto –que es de $12.000 millones – al departamento.



Lina Rodríguez, directora del Ficci, habló con Portafolio sobre las oportunidades que trae el festival y las más de 100 alianzas que tienen con entidades del sector privado y el público, entre esas una de 1.700 millones con la Gobernación de Bolívar para promover el cine en los 45 municipios que tiene ese territorio durante todo el año, un acuerdo único en la historia del certamen.



¿Son favorables las perspectivas para el 2017?



Ha sido un año duro. En general, las empresas han estado ajustadas y la reforma tributaria ha sido un golpe muy fuerte para todos. Entonces, la inversión de las compañías en temas culturales se ha ajustado un poco. Y la alianza que lanzamos es precisamente una muestra de que sí se puede en medio de la adversidad y ese es el resumen de esa iniciativa que llevamos varios años tratando de hacer viable.



¿Y cuáles fueron esos obstáculos?



Lograr que el Gobierno entienda el poder y la importancia de apoyar este tipo de iniciativas culturales pensadas en un beneficio social y del territorio. Todo ello, alrededor de una proyección de un impacto económico y social.



¿Por qué antes no se miraba a la cultura como una manera de mover la economía?



Tiene que ver con la mirada de la Gobernación, que ha entendido cómo es el proceso en el territorio, cómo vive la comunidad y con un gobierno que mira los municipios, que no está centralizado en la capital de Cartagena y que quiere generar impacto y valor en la comunidad. Por eso se está articulando las industrias culturales y creativas alrededor de los bolivarenses.



¿Cuál es la relevancia de este tipo de alianzas para el Ficci?



Es el primero de este tipo que habíamos hecho por la permanencia, porque aunque hemos hecho alianzas con otras administraciones nunca ha habido una que tenga una duración de un año. Eso es lo novedoso.



¿Cuántas personas se van a beneficiar con este tipo de proyectos?



Nosotros calculamos que unas 70.000 personas, solamente en las actividades de la alianza, y como tal Ficci tendrá un impacto en alrededor de 122.000 personas para este año.



¿Y cuál esperan que sea el impacto económico de esas iniciativas?



Nosotros podemos dar algunos indicadores de los resultados que esperamos, todavía no el impacto económico. Y lo que esperamos es que con empresas de seguridad y con la Policía, por ejemplo, podamos comparar si durante la realización de este tipo de actividades bajaron los niveles de riñas, de peleas, de robos, etcétera, y mejora la estabilidad económica del territorio.



¿Cuáles son las expectativas y cómo ha sido la evolución del Ficci?



Cada año aumentamos, hay una gran demanda. Y cuando las administraciones comienzan a dar prioridad a las actividades sobre el territorio, la gente en Bolívar está señalando que el cine y la cultura son importantes. La decisión del 2017 fue arriesgarse con más recursos y prolongar las actividades por un año.



¿Con qué otras empresas o entidades tienen alianzas?



Tenemos 100 Alianzas Público Privadas que hacen posible un festival que vale casi 12.000 millones de pesos, lo que también les da empleo a más de 300 colaboradores. Apoya además a 200 voluntarios que vienen de todas partes de Colombia para aportar a este proyecto.



¿El número de personas que llegan a Cartagena también ha crecido?



Eso se multiplica cada año, porque cada uno de los invitados que llegan a la ciudad hablan bien del festival y de Cartagena, y eso termina impactando también de manera positiva el turismo, la hotelería, la gastronomía. De hecho, de lo que nos cuesta el festival, alrededor del 70% le queda la ciudad en tiquetes aéreos, hoteles y alimentación.



