'Colombia debe negociar directamente con Estados Unidos el tema de aranceles'

María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, explicó a Portafolio.co los alcances de la medida del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles al acero y al aluminio, lo que desató acusaciones de líderes mundiales de estar atacando al sistema de comercio mundial.



La directora de AmCham Colombia y exministra de comercio, industria y turismo del país, asegura que el país debe negociar directamente con Estados Unidos basado en una relación centenaria de amistad entre las dos naciones.



Colombia exportó el año pasado a Estados Unidos 226 millones de dólares en acero y aluminio.



¿Se verán perjudicadas las exportaciones de acero y aluminio a Estados Unidos por las medidas de Trump?



Sigue siendo incierto si se verán o no afectadas. De acuerdo con la reglamentación que firmó el presidente Trump, se eximen a México y Canadá para no entorpecer las negociaciones en torno a la revisión que se está haciendo del TLCAN y va para los demás.



Y después vienen las revisiones uno por uno y, según la medida, se irán ajustando esos aranceles con relación a la amenaza que supone para Estados Unidos que otros países tengan mucha injerencia en su proveeduría de esas materias primas.



Lo que quiere decir que se dejó abierta una puerta para negociar de manera bilateral con países que considera aliados en temas de seguridad nacional y definir con ellos si reduce o elimina estos aranceles. Mi expectativa es que no haya dificultades para Colombia.



¿Esto desencadenará una guerra comercial con otros países del mundo?



Las tensiones comerciales ya hacen parte del cotidiano internacional desde el año pasado. La forma como eso escale es la gran pregunta. Una guerra comercial sería perjudicial para todos. Como en todas las guerras, no hay vencedores sino diferentes niveles de perdedores.



¿En caso de guerra comercial cómo perjudicaría a Colombia?



Una guerra comercial es un retroceso a décadas de avances en libre comercio que los países han negociado para facilitar los negocios y dar reglas claras y de largo plazo a las industrias.



A la fuerte diplomacia comercial que se ejerce desde la Casa Blanca, América Latina, en general, debe reaccionar de manera estratégica para diversificar las relaciones con Estados Unidos y presentar unas propuestas que sobrepasen los asuntos comerciales y se enfoquen en otros aspectos de cooperación y desarrollo, como generar productividad con innovación y emprendimiento en todo el continente, por ejemplo, o temas en los que Estados Unidos cuenta con liderazgo y requiere la región en agricultura y tecnología, por citar apenas dos. El turismo también puede ser un campo muy provechoso. Claro, sin dejar a un lado la agenda bilateral y multilateral básica.



¿Cómo puede Colombia detener la imposición de aranceles?



En la decisión, el presidente Trump abrió la posibilidad de dialogar con aliados para discutir si las importaciones de acero y aluminio representan una amenaza de seguridad nacional de Estados Unidos. Colombia puede acudir a este mecanismo y proponer un proceso de negociación teniendo en cuenta, por un lado, la alianza centenaria de amistad y cooperación, pero también las cifras: actualmente Colombia representa apenas el 0,8% de las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos.



¿Deberá responder Colombia con aranceles también?



Hay que ser mesurados y entrar a evaluar con cabeza fría. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, tanto en exportaciones como en importaciones y nuestra relación comercial va más allá de los aranceles. ¿A quién beneficiaría o perjudicaría responder con medidas similares?



Pedro Vargas Núñez

Editor Portafolio.co