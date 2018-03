Exportaciones a países con acuerdos, con saldo positivo

Los resultados de exportaciones con destino a países con los que Colombia tiene acuerdos comerciales fueron positivos, durante el 2017. En este sentido, se destacaron las ventas externas hacia cinco de los 16 socios con acuerdos vigentes: Estados Unidos, la Unión Europea, la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina y Panamá.



En el caso de los dos primeros, se alcanzaron las mejores variaciones en exportaciones desde que entraron en vigor los tratados con EE. UU. en el 2012 y con la Unión Europea en el 2013.



La relación comercial con Estados Unidos había sufrido grandes caídas desde el 2012, cuando se registraron US$21.833 millones, hasta el 2015, al llegar a US$9.853 millones. Luego, en 2016 creció 0,2% y el año pasado registró un alza de 3,2%, contabilizando US$10.540 millones, según el Dane.



Algo similar se dio con la Unión Europea, que después de haber alcanzando un pico de US$9.230 millones en exportaciones en el 2013, soportó disminuciones de hasta 36,1% (2015). Mientras que en el 2017 se recuperó, con un incremento de 9,4% en las ventas externas con US$5.439 millones.



Olga Lucía Lozano, viceministra de Comercio Exterior, manifestó que “los acuerdos comerciales son procesos de perfeccionamiento que van de la mano del desarrollo de los mercados internacionales, lo cual no se da en el corto plazo. Estamos en el camino de seguir fortaleciéndolos, con los cambios que se generan a nivel mundial. Vale destacar que los exportadores han sido capaces de diversificar y de aprovechar los distintos acuerdos comerciales. Por lo tanto, celebramos estas cifras positivas para las exportaciones del país”.



Lozano complementó que “Asia Pacífico debe ser nuestra apuesta a futuro, en términos de nuevos acuerdos comerciales. Basta mirar las cifras para darnos cuenta que con Japón, China y Singapur se generaron grandes incrementos en ventas externas, en el año pasado”.



Para Javier Díaz, presidente de Analdex, “la mejora con Estados Unidos se dio más que nada por el aumento de los precios de los combustibles. En cambio con la Unión Europea sí detectamos una mayor diversificación, ya que anteriormente estábamos muy concentrados en productos básicos. Sin embargo, creo que se deben aprovechar de mejor manera esos acuerdos comerciales”.



De igual manera, el presidente de Analdex recalcó que “el panorama positivo de exportaciones hacia los países de la Alianza del Pacífico se generó gracias a la recuperación de esas economías, lo cual les dio mayor capacidad de compra. Y esto es muy importante, porque buena parte de las manufacturas colombianas van hacia este bloque”.



Es así como en las cifras del Dane se evidencia que las ventas externas hacia México, Chile y Perú crecieron en promedio 41,6% en valor, al alcanzar US$3.686 millones. En este mismo orden de ideas, la Comunidad Andina, compuesta por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, presentó un incremento de 14% en las exportaciones nacionales hacia este bloque; el total de las ventas externas llegó a US$2.734 millones en el 2017.



Y aunque no está ratificado aún el tratado de libre comercio con Panamá, el acuerdo de alcance parcial con ese país ha facilitado que las exportaciones nacionales hayan crecido 34,7% el año pasado, al pasar de US$2.026 millones a US$2.729 millones.



En tanto que Canadá, con el que se firmó un TLC en el 2011, aportó un crecimiento de 33%, por lo que en el 2016 registró US$395 millones y en el 2017, US$526 millones.



Vale recordar que en septiembre del año pasado la Contraloría General de la República realizó un informe en el que determinó que el país no estaba aprovechando los TLC con la Unión Europea y Estados Unidos.



En esta misma línea, también en septiembre del 2017, el Congreso de Colombia aprobó la Ley 1868 de septiembre 1 del 2017, que ordena al Gobierno a rendir informes anuales sobre los impactos en materia macroeconómica y sectorial de los TLC ratificados por Colombia, e informar sobre el estado de la balanza comercial del país con las economías que tiene dichos acuerdos; este año se presentarían dichos informes sobre los TLC.



ASIA PACÍFICO



Mientras avanzan las negociaciones con los estados asociados de la Alianza del Pacífico y Colombia se acerca más a los países de Asia Pacífico, las exportaciones hacia esta región siguen en alza. De acuerdo con el reporte completo del 2017 del Dane sobre ventas externas del país, Japón tuvo un incremento de 30,3%, al pasar de US$427 millones a US$557 millones. De igual manera, Colombia prácticamente duplicó sus exportaciones hacia China, al tener una variación de 71,4% y un total de US$2.004 millones en el 2017.



Sobresale el crecimiento exponencial de las ventas externas hacia Singapur con un alza de 441% y un total de US$357 millones, en el curso del año pasado. Lo mismo sucedió con Vietnam, por lo que Colombia exportó US$27 millones, lo que representó un crecimiento de 192,6%, al comparar lo sucedido entre 2016 y 2017. E India, a pesar de no ser parte del Apec, también mostró un incremento de 23,9% el año pasado.





