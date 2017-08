Exportaciones en el primer semestre crecieron un 20,4%

Las exportaciones de Colombia confirmaron el buen inicio que se ha registrado en lo que va 2017, pues al cierre del primer semestre, el avance de estas fue de 20,4%.



De esta forma, en los seis primeros meses de este año, el país logró vender al exterior un total de US$17.461,9 millones FOB, frente a los US$14.498,2 millones del mismo periodo del 2016.



Los sectores que más aportaron al crecimiento consolidado fueron el de los combustibles, con un alza de 33,1% y un valor de US$9.178,2, al igual que el rubro de ‘otros’, principalmente impulsado por las exportaciones de oro, las cuales crecieron en un 90,2%.



Por su parte, los productos alimentarios presentaron una variación positiva de 7% durante el periodo considerado, al tiempo que las manufacturas fueron el único segmento con descenso, de 0,9% hasta junio.



“Creemos que el crecimiento del primer semestre es positivo, aunque uno siempre quiere que sea superior. Sin embargo, esto depende más de los mercados internacionales y su dinámica”, afirma el presidente de Analdex, Javier Díaz.



Pese al ligero avance de los sectores agropecuario y manufacturero, hay ciertos productos que presentaron importantes crecimientos en junio. Es el caso de los vehículos para el transporte de mercancías, que registraron una subida de 533,4%, y de carros para el transporte de personas, que crecieron 69,8%, como destaca el Ministerio de Comercio.



En cuanto a los productos del sector agropecuario, la misma cartera menciona el incremento mostrado por las flores (61,2%), el aceite de palma (57,7%) y frutos frescos (48,2%).



MENOR DINAMISMO DE LAS VENTAS DURANTE JUNIO



Aunque el saldo que arroja el primer semestre es positivo, junio registró un avance de solo 0,8% en las exportaciones, con un valor total de US$2.777,4 millones FOB, frente a los US$2.754,4 de 2016, lo que supone un crecimiento más reducido que el visto en otros meses.



La principal razón que explica este freno es la caída que en este mes tuvieron los combustibles, los cuales cayeron 9,4%.



Y aunque este mes estuvo marcado por una alta volatilidad en el precio del crudo a nivel internacional, cabe destacar que las toneladas métricas del producto durante junio también presentaron una importante caída que llegó hasta el 26,6%, impulsado por el petróleo y el carbón.



En este sentido, el peor comportamiento mostrado ya prendió las alarmas sobre la posibilidad de una nueva desaceleración en el sector exportador de Colombia.

“El dato más importante es que la tendencia de desaceleración se empieza a hacer notoria por el menor volumen y valor de las exportaciones de combustibles.



Y, si bien las manufacturas crecen poco y alimentos y bebidas lo hacen relativamente, el bajo crecimiento puede dar señales de una contracción fuerte, lo cual es probable por las proyecciones de crecimiento en industria y comercio, lo mismo que por las perspectivas de los resultados de la Gran Encuesta Pyme de Anif. En definitiva, las señales de desaceleración son altas”, explica el profesor de economía de la Universidad Nacional, Raúl Ávila.



Dicha opinión es compartida por Carlos Morales, profesor de comercio exterior de la Universidad de La Salle: “Hubo una expectativa de mejora, pero el ambiente no indica que vaya a darse un crecimiento importante; más bien podría verse una desaceleración en el mediano plazo. El país aún no tiene una diversificación lo suficientemente buena para mejorar el desempeño”.



No obstante, desde el gremio exportador las perspectivas son más positivas.

“Esperaría que no haya desaceleración en la medida en que la menor dinámica obedece a una disminución petrolera. Lo que se esperamos es que el segundo semestre sea mejor”, sostuvo Díaz.



Tal como destacan los expertos, algunos de los puntos clave que definirán el comportamiento de las exportaciones son el impacto de la reforma tributaria o los precios del petróleo, así como la situación en Venezuela o la dinámica del comercio internacional.



