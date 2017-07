Exportaciones de Colombia a Corea del Sur aumentaron 32,5%

Las exportaciones no mineras de Colombia a Corea del Sur aumentaron 32,5% entre el 15 de julio de 2016, fecha en que entró en vigor un tratado de libre comercio (TLC), y mayo de 2017, en comparación con el mismo periodo anterior, informó este miércoles el Ministerio de Comercio.



Tras el primer año de vigencia del tratado, las ventas no mineras de Colombia entre julio de 2016 y mayo de 2017 ascendieron a 182 millones de dólares, comparado con los 137 millones de dólares en el mismo periodo anterior, afirmó la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture.



Entre los bienes más exportados en esos doce meses destaca los productos agropecuarios, con un monto de 89 millones de dólares, frente a los 70 millones del mismo periodo anterior. "Durante el año de vigencia del TLC, el país ha vendido a ese mercado 42 productos que no había vendido en el año inmediatamente anterior al acuerdo (julio del 2015 a mayo del 2016)", destacó Lacouture.



El TLC firmado por Colombia y Corea supone el primero del país suramericano con una nación de la región de Asia-Pacífico. "Corea tiene más de 50 millones de habitantes y un PIB per cápita cercano a los 36.000 dólares, que es 2,6 veces superior al de

Colombia, lo que juega a favor de nuestras exportaciones", dijo la ministra.



El acuerdo también ha traído mayor inversión de Corea en el país, que representó 11,6 millones de dólares. El interés se encuentra en sectores como infraestructura, logística, metalmecánica, y tercerización de servicios, esencialmente. Lacoture detalló que la inversión "en el primer trimestre de este año alcanzó los 2,3 millones de dólares".