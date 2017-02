Con un precio del barril de petróleo por encima de los US$55 (US$56,58 al cierre del jueves) el panorama para las exportaciones de crudo colombiano en el 2017 parecen tener buena cara.



Sin embargo, una cosa es el precio actual del crudo y otra por volumen, si se busca trazar una proyección en cuanto a producción.



Analistas consultados por Portafolio indicaron que por precio las cuentas si pueden dar ya que hoy prácticamente el precio del barril está al doble de hace un año (por debajo de los US$25); pero que, por volumen las ventas al exterior de crudo serán similares a las del 2016.



“En el mes de diciembre del año pasado se observa una marcada recuperación de las exportaciones totales de crudo, ya que subieron un 32%, esto se explica en gran parte por lo que sucedió con el precio del petróleo a partir de 30 de Noviembre”, señaló Camilo Durán, analista de Macroeconomía y Tasas de Credicopr Capital.



Para el analista la base de comparación en términos de precio ha sido “amigable” en este primer trimestre, y va a ser mucho más en el primer semestre porque el precio del barril se ubicará por encima de los US$56 en comparación al precio de hace un año cuando alcanzó a estar por debajo de los US$26 el barril.



“Con esa base de comparación se generará un ingreso importante por las exportaciones de crudo”, explica el analista de Credicorp Capital, al afirmar que “en general para todo el año se proyecta que las exportaciones de petróleo suban un 10%”.



Datos de Credicorp indican que durante el 2016 las exportaciones de petróleo cayeron un 28,5%, pero en diciembre crecieron un 32%, debido a la decisión de la Opep de reducir la producción mundial.



Pesimismo por volumen de crudo



La recuperación de las exportaciones de petróleo se presentarán por tema de precio, pero en volumen no tendrá el mismo panorama ya que hay una declinación en la producción nacional de crudo, que estaría en alrededor de 850.000 barriles.



“En cuanto a volumen la proyección será distinta. La producción de crudo en Colombia ha venido bajando especialmente con el comportamiento del precio del barril entre enero y febrero del año pasado. Esto llevó a una gran desaceleración de las inversiones para el sector petrolero como lo fue para la exploración de pozos, la inversión de capital de las empresas petroleras, las cuales tuvieron que recortar de manera significativa lo que repercutió en la producción de crudo”, explicó Andrés Pardo, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.



Este especialista explica que la producción de crudo ya no es la del millón de barriles por día de hace unos tres o cuatro años, sino por el contrario está en torno a los 850.000 barriles.



“En el momento no hay razones de peso para pensar que la explotación va a repuntar, por lo menos no este año”, enfatiza este analista.



Un año de transición



En la medida en que los precios del petróleo estuvieron bajos en el 2016 se presentó un desincentivo a la inversión y además se cerraron algunos pozos petroleros que no eran rentables con un costo de producción que no era superior al precio que estaba vigente en el mercado.



“El precio del barril, en este 2017, lo que ayuda de alguna manera es a mejorar las perspectivas de inversión”, dice Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, al explicar que “en la medida que se revierte esta situación y se tienen precios de petróleo mejor que los del año pasado el incentivo de inversión vuelve a llegar”.



Cabe recordar que el martes pasado el precio del barril de petróleo llegó a su mayor nivel en lo corrido del año en el mercado de Nueva York (US$56,66) el cual espera una sostenida caída de la oferta y un incremento en la demanda.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio