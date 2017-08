Estados Unidos y Venezuela dinamizan las ventas de oro

En el balance de exportaciones entregado por el Dane la semana anterior llamó la atención el fuerte aumento de las ventas externas de oro no monetario, por lo que entre enero y junio de este año se registró un incremento de 90,2%, frente al mismo periodo del 2016. Esto, al pasar de US$522 millones a US$993 millones, en tanto que en junio la variación porcentual fue de 118,5%.



En cuanto al volumen, medido en toneladas métricas, se evidencia un alza de 98,1%, al pasar de 17 a 33 toneladas entre los periodos de enero y junio del 2016 y el 2017. En junio, creció 233,7%, según el informe del Dane.



Al ahondar en los principales destinos de ventas internacionales de este metal precioso, se destaca Estados Unidos un aumento de 54,1% en el primer semestre del año, al sumar US$520 millones.



Según Javier Díaz, presidente de Analdex, los resultados se explican por “el efecto del precio que se ha ido recuperando. Además, de las 60 toneladas de oro que se producen al año en el país, unas 10 no más son legales. Se ha hecho un esfuerzo por legalizar lo restante, por lo cual esto estaría aumentando las cifras de exportación”.



Díaz agregó que “sin duda, Estados Unidos y Europa –en especial Suiza– son nuestros principales compradores”.



Analistas señalaron que hay una alta demanda en los llamados activos refugio como se le puede calificar al oro, ya que por el tema de estabilidad muchas de las inversiones se quieren cubrir con este metal por ser fuerte, estable y resistente al paso del tiempo.



Por otro lado, la hipótesis de Carolina Flórez, consultora para el sector mineroenergético, es que “según estudios de trazabilidad, muchos venezolanos han venido al país a vender sus activos de oro en compra-ventas. Al no cumplirse el pacto de retroventa, se liquida el contrato, por lo que luego se venden las joyas en desuso a casas fundidoras y zonas francas”. Sin embargo, para Jaime Ignacio Gutiérrez, miembro de la junta directiva de Analdex y representante del sector de metales preciosos, “en julio habrá un freno a las exportaciones de oro no monetario, por el pedido de RUT de la Dian a los barequeros”.



Según Gutiérrez, existen unos 120.000 barequeros que pueden trabajar hasta 35 gramos cada uno en promedio, lo cual significa unas 4,2 toneladas mensuales.



Esta tendencia de fuerte crecimiento de las exportaciones de oro no monetario se evidenció desde el primer mes del año cuando las ventas le representaron al país poco más de US$110 millones, mientras que en el mismo mes del 2016 fueron de US$60 millones.



JOYERÍA EN AUGE



La definición de oro no monetario del Dane, basada en el Fondo Monetario Internacional, incluye todos aquellos artículos que son tratados como un bien, como joyas, relojes, adornos de oro o lingotes en manos de particulares.



En este sentido, las joyas nacionales también han jugado un papel importante en el aumento de ventas externas de oro no monetario.



Según datos de ProColombia, las exportaciones de joyería colombiana se incrementaron en un 11,4% en el periodo comprendido entre enero y junio del 2017, con relación al mismo periodo del 2016. Estas alcanzaron US$13 millones en el primer semestre del presente año.



Los subsectores que más ayudaron al repunte de las exportaciones de joyas colombianas fueron la bisutería y la orfebrería.



La primera exportó US$10,4 millones, creciendo US$1,5 millones (17,1%) frente al mismo periodo del año anterior.



Las empresas que más contribuyeron a este comportamiento fueron Finart S.A. y Yanbal Colombia.



La orfebrería también tuvo una contribución destacable, al registrar exportaciones por US$2,2 millones, con un crecimiento US$279.915 (14,4%). Las firmas que más influyeron en esto son Tifco Colombia S.A.S. y Crystal Colors SAS.



“Celebramos el aumento de 11,4% de las exportaciones de la joyería colombiana en este primer semestre con respecto al mismo periodo del 2016. Eso demuestra que la calidad e innovación de nuestros diseños tiene un gran potencial y que el talento colombiano es apetecido en el mundo”, aseguró Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia.



Andrés Quintero

felveg@eltiempo.com