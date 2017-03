Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), asegura respecto al incremento de un 39% de las exportaciones del país en enero pasado, que es una noticia positiva que consolida la tendencia al alza de noviembre del 2016, porque aunque el aumento estuvo jalonado por petróleo y minerales, aún sin el sector minero-energético, el incremento es de 23 por ciento.



Esta última cifra equivale a ventas al exterior del sector agroindustrial con productos como el café, la palma, el azúcar y una importante recuperación de manufacturas, que no alcanzó a tener una cifra positiva pero está en crecimiento, especialmente en la industria liviana.



El dirigente gremial cree que en el próximo par de años es difícil llegar a la cifra de más de 60.000 millones de dólares que se exportaron en el 2012, pero si superaría la cifra del año pasado de 33.000 millones de dólares, con un "crecimiento que estimo va a ser superior al 5%".



"Esto permite ser optimista sobre el 2017 para una consolidación definitiva en el 2018", concluye Díaz.



SECTOR MINERO-ENERGÉTICO JALONÓ LAS EXPORTACIONES



El Dane informó este jueves, que las exportaciones en enero de este año crecieron 39,9%, al pasar de 1.869,0 millones de dólares en el primer mes de 2016, a 2.614,4 millones de dólares, en el mismo periodo de este año.



En enero de 2016 la variación había sido de -35,6 %. A enero de 2017 se registran tres períodos consecutivos con tasas de crecimiento positivas.



Las exportaciones del grupo de Combustibles y Productos de las Industrias Extractivas registraron una variación de 68,0 % al pasar de US$873,1 millones en enero de 2016 a US$1.467,2 millones en enero de 2017.



Este comportamiento se explicó principalmente por la variación de las ventas externas de Petróleo, Productos derivados del Petróleo y Productos conexos con 66,8 %.



En enero de 2016 las exportaciones del grupo Combustibles registraron una variación fue -45,1 %.



El grupo Productos Agropecuarios, alimentos y bebidas presentó una variación de 23,8 % al pasar de US$434,0 millones FOB en enero de 2016 a US$537,3 millones FOB en enero de 2017. Esto obedeció principalmente a la variación en las exportaciones de café sin tostar descafeinado o no, cáscara y cascarilla del café de 44,6 % y bananas de 47,3 %. La variación de enero de 2016 en el grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas fue -30,7 %.



En enero de 2017 las ventas externas del grupo Otros sectores* registraron una variación de 65,5 %, explicada por el crecimiento en las exportaciones de oro no monetario con 66,3 %. La variación en enero de 2016 de Otros sectores fue -22,6 %.



El grupo de Manufacturas registró una variación de -0,2 %, al pasar de US$487,4 millones FOB en enero de 2016 a US$486,5 millones FOB en enero de 2017. Las mayores contribuciones positivas se registraron en Plásticos en formas primarias con 17,7 %, y Aceites esenciales y resinoides y productos de perfumería con 32,3 %. Entre tanto las mayores contribuciones negativas se presentaron en las ventas externas de abonos con -89,6 %, vehículos de carretera con -47,1 %. En enero de 2016 las exportaciones del grupo Manufacturas fue -17,6 %.



Por su parte, en enero de 2017 se exportaron 10,2 millones de toneladas métricas. En enero de 2016 se exportaron 8,9 millones de toneladas métricas, con una variación de 14,4 %. La variación en enero del 2016 fue -15,4 %.



En enero de 2017 Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 28,0 % en el valor total exportado; le siguieron en su orden, Panamá, España, China, Ecuador y Bahamas.