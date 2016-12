En octubre de 2016 se exportaron US$2.679,9 millones (FOB, Free On Board), frente a los US$2.785,8 millones que se exportaron en octubre de 2015, lo que representó una variación de -3,8 %.



En octubre de 2015 la variación había sido -35,2 %. La menor reducción en la variación de las exportaciones en millones de dólares FOB se acompaña con un aumento en las toneladas métricas exportadas al pasar de 10,1 millones de toneladas en octubre del 2016, frente a los 9,8 millones exportados en octubre de 2015, lo que representó una variación de 3,5 %. Por su parte, la variación de las toneladas en el mes de octubre del año 2015 fue -23,7 %.



En el grupo de las manufacturas se exportaron US$682,5 millones FOB en octubre de 2016 y en el mismo mes de 2015 éstas fueron US$660,6 millones, registrando una variación de 3,3 %. Para el año 2015 la variación había sido -20,1 %. En este mes se destaca el comportamiento de vehículos de carretera con 54,2 % y materias y productos químicos con 21,4 %; en contraste, disminuyeron las ventas externas de maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, y sus partes y piezas eléctricas en -14,3 por ciento.



En octubre, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas registraron una variación de -9,4 % al pasar de US$1.480,1 millones FOB en el mes de octubre de 2015 a US$1.341,0 millones FOB en el mismo mes de 2016.



Este comportamiento se explicó principalmente por la caída de las ventas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos con -20,8 %. En el mes de octubre de 2015 las exportaciones de combustibles registraron una variación de -46,2 %. En cuanto al grupo de “otros sectores” , se exportaron en octubre de 2016 US$175,5 millones FOB. En octubre de 2015 fueron US$92,5 millones FOB y se registró una variación de 89,8 %; la variación para el año anterior había sido -26,9 %.



Las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas presentaron una variación de -13,0 % al pasar de US$552,6 millones FOB en el mes de octubre de 2015 a US$480,9 millones FOB en el mismo mes de 2016. En octubre de 2015 la variación fue de -7,5 %. Este comportamiento se explicó principalmente por la caída en las exportaciones de bananas con -53,4 % y pescado congelado con -90,0 %.



En el mes de octubre de 2016, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 27,4 % en el valor FOB total exportado; le siguieron en su orden, Panamá, China, Brasil, Perú, Ecuador y España.



En octubre de 2016 se declararon ventas al exterior por US$2.679,9 millones FOB, de los cuales US$2.017,1 millones se embarcaron durante este mes, US$392,7 millones en septiembre, US$192,8 millones en agosto, US$20,7 millones en julio, US$1,0 millones en junio, US$7,3 millones en mayo y US$48,3 millones en meses anteriores.



A LO LARGO DE ESTE AÑO



Entre enero y octubre las exportaciones fueron por US$24.935,1 millones FOB, en el mismo periodo de 2015 fueron US$30.751,6 millones FOB lo que significó una variación de -18,9 %; en el mismo periodo del año anterior la variación había sido -34,9 %.



Las ventas externas del grupo de manufacturas registraron una variación de -11,4 % al pasar de US$7.013,1 millones FOB en 2015 a US$6.212,9 millones FOB en los primeros diez meses de 2016. En el mismo periodo de 2015 la variación fue -9,9 %.



El grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas exportó US$12.187,5 millones FOB entre enero y octubre de 2016, frente a US$16.954,7 millones FOB exportados en los primeros diez meses de 2015, lo que representó una variación de -28,1 %. En el mismo periodo de 2015 la variación fue -47,0 %.



En cuanto al grupo de “otros sectores”, en lo corrido del año 2016 se exportaron US$1.095.0 millones FOB, mientras que en el mismo periodo de 2015 se habían exportado US$916,4 millones con una variación de 19,5 %. Esto se explicó fundamentalmente por el aumento en las ventas de oro no monetario con 19,5 %. De enero a octubre de 2015 la variación fue -30,5 %.



Las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas presentaron una variación de -7,3 % al pasar de US$5.867,4 millones FOB en 2015 a US$5.439,8 millones FOB en 2016, como resultado principalmente de las menores ventas de café sin tostar descafeinado o no descafeinado; cáscara y cascarilla del café con -16,5 %. En lo corrido del año hasta octubre de 2015 la variación había sido -4,3 %.



En cuanto a las toneladas métricas, se exportaron 110,4 millones de toneladas, en el mismo periodo de 2015 se habían exportado 108,5 millones de toneladas, lo que representó una variación de 1,8 %. Por su parte, la variación de las toneladas métricas en lo corrido del año 2015 había sido -12,0 %.



Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas en los primeros diez meses del año 2016, con una participación de 32,2 % en el valor total exportado; le siguieron en su orden, Panamá, Países Bajos, China, España y Ecuador.



