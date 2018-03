Exportaciones crecieron 17,2% en el último año

Entre febrero de 2017 y enero de 2018 las exportaciones totales fueron de 38.222,2 millones de dólares, con una variación de 17,2%. Entre febrero de 2016 y enero de 2017 las ventas al exterior sumaron $32.622,8 millones de dólares con una variación de -6,8%, reveló este viernes el Dane.



Con relación al mes de enero de 2018 las exportaciones totales fueron 3.192,3 millones de dólares con una variación anual de 14,6%, mientras que el mismo periodo del 2017 las facturaciones totales fueron 2.785,0 millones FOB y la variación fue 45,1%.



De acuerdo con el Dane, las ventas al exterior por grupos de productos registraron las siguientes variaciones: Combustibles y productos de las industrias extractivas (13,2%), Agropecuarios, alimentos y bebidas (27,0%), Manufacturas (22,4%), y Otros sectores (-50,9%).



En este periodo se exportaron 11,8 millones de toneladas con una variación de 9,7%. En enero de 2017 las exportaciones en toneladas métricas fueron 10,7 millones con una variación de 17,3%.



Este dato va en línea con los cálculos proyectados por Investigaciones Económicas de Credicorp Capital, que asegura que esta dinámica responde al buen comportamiento de las exportaciones no petroleras. Por el lado de las ventas externas de crudo, Camilo Durán, economista de Credicorp Capital, asegura que la cifra es consecuencia del aumento interanual de los precios del barril en un 25%.



Por su parte, los analistas de Financial Lab señalan que el principal inductor de dicho crecimiento obedece a las exportaciones no tradicionales. Estos productos responderían positivamente a las condiciones favorables de la demanda externa, en particular, la aceleración en el crecimiento de Estados Unidos. No obstante, el movimiento revaluacionista del peso colombiano durante enero condicionó la competitividad del sector exportador en los mercados internacionales.



Por otra parte, los cambios en composición de la canasta exportadora durante la última década (2008-2017) muestran la pérdida de relevancia del sector industrial en las ventas externas colombianas, pues estas pasaron de ser el 56,8% en 2008 a 45,6% en 2017, mientras que el sector minero sumó un 10% (37,4% en 2008 y 47,2% en 2017) de participación en ese mismo período. En Financial Lab consideran que la ausencia de una plataforma de comercio exterior impide un crecimiento potente de las ventas externas, tanto del sector agro como del industrial.



“Si bien los datos de los contenedores TEU que salen del país hacia el extranjero muestran que estos han aumentado cerca de un 40% para el período 2008-2016, los puertos marítimos y el Gobierno está en mora de desarrollar servicios logísticos que ayuden a dinamizar el comercio exterior de los productos nacionales. Por ejemplo, al mirar detalladamente por puerto, Cartagena, por donde se moviliza el 37,4% de los contenedores de exportación, ha tenido un tímido crecimiento de 2% entre 2008-2016”, explican los analistas.