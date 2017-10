Exportaciones han crecido 19,5% en lo corrido del año

Según el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane), las exportaciones colombianas crecieron 19,5% entre enero y agosto de este año.



En agosto de 2017 las exportaciones totales fueron de 3.071,5 millones de dólares

FOB (Free on Board) con una variación anual de 1,5%. En agosto de 2016 las

exportaciones totales fueron $3.026,7 millones FOB y la variación fue 5,8%.



De acuerdo a la entidad, en agosto de 2017 el comportamiento de las ventas externas del país se explica principalmente por la variación del grupo agropecuario, alimentos y bebidas con 22,2%, especialmente por el aumento en las exportaciones de café sin tostar descafeinado o no con una variación anual de 23,4% y aceite de palma y sus fracciones con una variación anual de 166,6%.



Entre enero y agosto de 2017 las exportaciones totales fueron 23.610,9 millones de dólares FOB, con una variación de 19,5%. En el mismo periodo de 2016 las exportaciones totales fueron 19.752,5 millones de dólares FOB con una variación de -21,8%.



En los últimos doce meses hasta agosto de 2017 las exportaciones totales fueron

$35.252,7 millones de dólares FOB, con una variación de 15,7%. En el mismo

periodo de 2016 las exportaciones totales fueron $30.471,5 millones de dólares FOB

con una variación de -27,9%.



En 7 de los últimos 11 años para el mes de agosto las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas presentaron variaciones positivas. Desde mayo de 2017 este grupo ha registrado crecimientos consecutivos.



En el mes de agosto de 2017 las exportaciones de combustibles y productos de las

industrias extractivas fueron de $1.574,9 millones de dólares FOB y registraron una variación de 0,6%, este comportamiento se explicó principalmente por el incremento de las ventas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (10,2%) que aportó 5,6 puntos porcentuales a la variación del grupo. En el mes de agosto de 2016 las exportaciones de combustibles fueron de $1.564,8 millones de dólares FOB y variaron 1,1%.



Para el grupo 'otros sectores', las ventas externas en agosto de 2017 fueron de 133,7 millones de dólares FOB y registraron una variación de 10,4%, explicada por el crecimiento en las exportaciones de oro no monetario con 11,5%. En agosto de 2016 las exportaciones de 'Otros sectores' fueron de 121,1 millones de dólares FOB con una variación de 15,6%.



En el octavo mes del año las exportaciones del grupo de manufacturas fueron de $732,9 millones de dólares FOB y variaron -11,2%. Este comportamiento se explicó principalmente por la caída en las ventas externas de materias y productos químicos (-31,0%), maquinarias especiales para determinadas industrias (-60,8%), manufacturas de minerales no metálicos (-28,1%) y productos medicinales y farmacéutico (-27,7%). En el mes de agosto de 2016 las exportaciones del grupo de manufacturas fueron de $825,1 millones de dólares FOB y variaron 22,2%.



En el mes de agosto de 2017, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 27,4% en el valor FOB total exportado; le siguieron en su orden: China, Panamá, Países Bajos, Ecuador, Brasil y México.