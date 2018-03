Exportaciones no tradicionales crecieron en 2017

Durante el 2017, las exportaciones no minero energéticas en Colombia crecieron 5,3% en comparación con las realizadas en el 2016, anunció este martes el Ministerio de Comercio Industria y Turismo.



La cartera también informó que las ventas externas de este tipo de bienes alcanzaron el año pasado los 14.942 millones de dólares, frente a los 14.192 millones de dólares obtenidos en el 2016.



(Lea: 'Colombia debe ser un exportador y no solo un vendedor de excedentes')

“El crecimiento que han tenido las exportaciones no minero energéticas -que hoy representan el 40% de la oferta total-, son un indicador del avance que ha tenido el país en su diversificación. Seguimos trabajando en nuestra política y continuamos explorando oportunidades para nuestros productos en diferentes mercados del mundo”, aseguró la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.



(Lea: Antioquia, con la meta de aumentar más de 50% sus exportaciones)



Los bienes que más crecieron en 2017 fueron los agroindustriales, con un alza de 15% en comparación con el 2016, las ventas de este sector pasaron de 1.667 millones de dólares a 1.917 millones de dólares.



Adicional a esto, productos lácteos, pienso para animales, cereales y preparados de cereales, bebidas y productos y preparados comestibles, impulsaron los despachos al exterior de bienes agroindustriales.



(Lea: Colombia exportó el año pasado más oro del que produjo)



Con relación a los productos agropecuarios las ventas al exterior en el 2017 alcanzaron los 5.401 millones de dólares, un crecimiento del 5,2%, que fue impulsado principalmente por productos como la carne, semillas, tabaco, legumbres y frutas.



Por otra parte, el grupo de productos industriales creció 3,1%, al pasar de 7.392 millones de dólares en 2016 a 7.624 millones en 2017. Dentro de los productos que ayudaron a impulsar esta clase de exportaciones están las manufacturas de corcho y madera, equipos de transporte, máquinas para trabajar metales, calzado y productos químicos orgánicos.



“Vale anotar que el 85% de las exportaciones no minero energéticas se dirigió a países con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes. Los despachos a esos países sumaron 12.680,2 millones de dólares en 2017 y tuvieron un crecimiento del 5,2%”, aseguró la cartera.



A Estados Unidos se exportaron 4.031,2 millones de dólares en bienes no minero energéticos, que representan un aumento del 5,1% con respecto a 2016.



A Mercosur, por su parte, se exportaron en 2017 productos no minero energéticos por 913,3 millones de dólares, un 18,4% más que en 2016, mientras que a México se despacharon 879,2 millones, con un crecimiento de 1,8%.