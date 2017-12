Fed duda que recortes impuestos generen inversión

Dos funcionarios de la Reserva Federal, ambos exejecutivos de Goldman Sachs Group Inc., expresaron dudas de que los recortes de impuestos corporativos bajo consideración en el Congreso conducirán a un auge de la inversión o las contrataciones.



(Lea: Pujantes mercados emergentes enfrentan peligros en el 2018)

"Muy pocos presidentes ejecutivos con los que he hablado en mi distrito dicen que el paquete de impuestos va a generar un cambio drástico en su comportamiento", dijo el presidente de la Fed de Mineapolis Neel Kashkari, un exfuncionario del Departamento del Tesoro en la administración de George W. Bush.



(Lea: La reforma tributaria de Trump)



"Creo que va a generar más recompras y más dividendos. Eso no es necesariamente algo malo, pero no creo que eso vaya a generar un aumento dramático en la inversión o la contratación en EE.UU.", dijo.



(Lea: Plan de reforma tributaria de Trump, camino a un atolladero fiscal)



La Cámara de Representantes aprobó este martes la propuesta de impuestos, y los líderes del Senado tienen la intención de presentar la medida tan pronto como la obtengan.



El presidente Donald Trump ha hecho un llamado para una reforma tributaria que es necesaria para impulsar el crecimiento, diciendo en Twitter hace tres días que conducirá a "¡Un mayor crecimiento, salarios más altos y más empleos!"



El presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, describió anteriormente el impacto en la contratación e inversión como marginal. "La mayoría de los directores ejecutivos con los que hablo, la mayoría de ellos, pueden no tener un impacto explícito en su inversión.

En el margen, puede ser positivo", dijo Kaplan.



"Entendiendo que ya estamos en, o cerca, del pleno empleo, ya tenemos ganancias récord y el capital es relativamente barato, significa que el impacto de esto, cuando hablo con los CEO de empresas, probablemente sea modesto en el margen", agregó.