Fin de salvaguardias reactivará el comercio con Ecuador

Desde que Ecuador instauró las salvaguardias arancelarias, las exportaciones hacia ese país se han reducido un 36%. Sin embargo, el desmonte definitivo de esta medida desde mañana, 1 de junio, supondrá una gran reactivación del comercio bilateral con Colombia.



Tal como informó el Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador el pasado 25 de abril, la sobretasa del 15% caería al 10% en abril, 5% en mayo y se eliminaría en junio, al igual que el sobrearancel del 35%, el cual cayó a 23,3% en abril, 11,7% en mayo y dejará de tener vigencia mañana.



En este sentido, los efectos de la eliminación ya se han ido viendo, pues en lo que va de año, las exportaciones a Ecuador han crecido un 15% hasta totalizar en US$285,7 millones, es decir, ha vuelto a convertirse en el sexto destino de las ventas externas colombianas.



“Desde que se inició la eliminación, hemos visto efectos positivos en las exportaciones. Hasta el momento ya se han hecho rebajas importantes y, en la medida que se ha dado, las ventas a este país han ido incrementándose de nuevo”, afirma el presidente de Analdex, Javier Díaz.



Cabe recordar que Ecuador decidió en junio de 2015 implementar esta medida que consiste en una sobretasa en los aranceles a las importaciones que iba desde el 5%, hasta el 45%, y que tenía el objetivo de hacer frente a la balanza de pagos del país tras la caída del precio del petróleo.



Con todo esto, la situación vista hasta el momento hace prever que a partir de junio el impacto en las exportaciones hacia Ecuador será muy positivo. “Con el desmonte definitivo de las salvaguardias se espera un aumento en las exportaciones de productos colombianos a Ecuador. y de igual forma, se espera una disminución del valor final de los productos colombianos en el vecino país, por lo cual se prevé un aumento en el consumo interno de estos productos”, explica Oliva Díaz-Granados, directora de la Cámara Colombo Ecuatoriana de Comercio, Industria e Integración.



Esto, como agrega la funcionaria, se apoya en que una vez ya no estén las salvaguardias, se volverá a una situación ideal para el desarrollo de las relaciones. “El desmonte implica un escenario ideal de comercio y de negocios. Como integrantes de la Comunidad Andina de Naciones les otorga una base privilegiada frente a los demás países con respecto a las condiciones aduaneras, por lo que la mayoría de los productos colombianos pueden entrar con el 0% de aranceles al Ecuador”.



En el caso concreto de Colombia, el principal efecto que se podrá ver a partir del 1 de junio, es una disminución importante en el precio de los productos colombianos, por lo cual se espera un aumento del consumo de estos y por ende, una reactivación de la dinámica comercial.



Pero el impacto no será igual para todas las mercancías. De acuerdo con Díaz, “se podrá ver de todo, pero claramente veremos importantes mejoras en términos de vehículos, confecciones o materiales de construcción, entre otros. Son muchos los que presentarán grandes avances en la medida que se libere el comercio, ya que tenemos una oferta bastante amplia”.



Igualmente, Díaz-Granados destaca que “en este momento los productos que más se beneficiarán son aquellos que tenían una salvaguardia de mayor valor, la cual ascendía hasta 45%. Entre ellos se encontraban productos como las frutas, alimentos, cosméticos y vehículos”.



EXPECTATIVA ANTE EL NUEVO GOBIERNO DE ECUADOR



Ante el inicio de la legislatura de Lenín Moreno en Ecuador, los exportadores colombianos están pendientes de ver cómo serán sus primeras acciones al frente del país, sin embargo la expectativa no es negativa. “Esperamos unas relaciones cordiales. La adopción de estas cláusulas se entiende que fue más por una cuestión económica ante- la caída del precio del petróleo”, apunta el Presidente de Analdex.



Al mismo tiempo, la directora de la Cámara Colombo Ecuatoriana afirma que “Moreno ha manifestado que su política va a estar encaminada al diálogo político y al reconocimiento de la importancia del sector privado en la dinámica comercial de Ecuador, por lo cual se espera una política comercial más abierta con Colombia”.



UNA RELACIÓN POSITIVA PARA COLOMBIA



El comercio exterior con Ecuador ha sido históricamente positivo para Colombia, pues ha logrado mantener un superávit en su balanza comercial. Eso sí, la diferencia se ha ido reduciendo, desde el dato que se registró en 2010, cuando era de US$992,8 millones, en tanto que al finalizar el 2016, cerró en US$419,9 millones.



En los primeros tres meses de este año, el superávit para Colombia alcanza los US$95 millones.



Según los datos facilitados por la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, las principales partidas arancelarias que se exportan a Ecuador son plásticos, productos farmacéuticos y componentes para reactores nucleares o calderas, entre otros.



Así mismo, los productos que han presentado un mayor crecimiento de ventas hacia el país vecino son los minerales (127,7%), seguido por las fundiciones de hierro y acero (127,5%) y los combustibles, que avanzaron un 120,2%.



Rubén López Pérez

