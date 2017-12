A pesar de negociarse en los mercados, el bitcóin sigue siendo riesgoso, advierten analistas

Este lunes el bitcóin subió al hacer su debut un nuevo contrato de futuros y facilitar la colocación de apuestas cortas a la criptomoneda, si bien no lo suficiente como para afectar su marcha ascendente. La moneda digital subió 9% en las primeras horas de la jornada respecto del cierre del pasado viernes, acercándose a un elevado nivel récord de 19.511 dólares alcanzado apenas minutos antes de que CME Group INc. empezara a ofrecer futuros a las 11:00 de la noche del domingo.



Hace una semana la criptomoneda se estrenó en el mercado de futuros de Chicago. Sin embargo, para Juan Ignacio Medina, líder del negocio voluntario en la administradora de fondo de pensiones Protección, su entrada a los sistemas tradicionales estandarizados no elimina el riesgo inherente a este tipo de activos.



“Creo que sigue siendo una inversión bastante riesgosa. El hecho de que haya iniciado operaciones en la Bolsa de Chicago recientemente le da es acceso a mayor número de inversionistas, pero vemos que sigue siendo un activo bastante riesgoso, que a la larga no está respaldado por una entidad oficial, como si lo están los activos tradicionales. Hemos visto como inclusive el día de su inauguración la volatilidad estuvo cercana al 20%, lo cual es muy superior a lo que cualquier activo tradicional puede tener. Por ejemplo en el mercado de renta variable una acción puede tener un día variaciones entre 1 o 2%, y el bitcóin vimos que en un día fluctuó entre 15.000 y 18.000 dólares, lo que apunta a una volatilidad sumamente alta”, indicó Medina.



Ante este panorama, desde los fondos de pensiones se hace la advertencia que ya se ha hecho desde otros escenarios como la banca y la academia.



“Toca tener muy presente que hay inversionistas que no están conscientes de esto, que pueden ser incautos al ingresar tarde buscando retornos que ya se han dado, y en cambio pueden ver unas pérdidas importantes”, señala Medina.



Teniendo en cuenta ese escenario de riesgo, y a pesar de que el bitcoin entró a la formalidad de los mercados, se mantiene la incertidumbre frente a sus exorbitantes variaciones.



Por eso Juan Ignacio Medina indica que la serie de valorizaciones que ha tenido es un tema que inquieta, dada la alta volatilidad y el riesgo que puede tener asociada a este tipo de inversiones.



“Nosotros en nuestro tipo de negocio somos muy cautos a la hora de recomendar este tipo de inversiones. De hecho nosotros como fondo de pensiones no invertimos en este tipo de activos y recomendamos que los clientes que por su lado estén interesados en esta inversión lo hagan de una manera muy razonable y cuidadosa, ya que como mencioné, es un activo de alto riesgo y altísima volatilidad”, explicó.



“En los fondos de pensiones consideramos que un horizonte en el cual invirtamos en un activo como estos realmente se encuentra bastante lejos. Creemos que hay bastantes elementos para tener presentes", agregó, para proseguir, "En el tema de las criptomonedas vemos unos retos bastante importantes en cuanto al lavado de activos o financiación al terrorismo, entre otras conductas que por la naturaleza de las criptomonedas se hace difícil de controlar. Nuestro principal deber es proteger al afiliado y sus ahorros, y siendo consciente de que estas inversiones han generado unas ganancias importantes, también se debe tener en cuenta que se pueden generar fuertes pérdidas”.



Por el contrario, al tratarse del ahorro de millones de colombianos para su vejez, las administradoras de los fondos de pensiones invierten en otro tipo de activos de renta fija y renta variable, y en activos alternativos.



“Todos cumplen con fundamentales claros y con unos análisis de inversión a los que les hacemos seguimiento, también cuentan con gobiernos corporativos que respaldan estas inversiones, lo cual nos da toda la tranquilidad. También para hacer nuestras inversiones hacemos ejercicios de diversificación y análisis bien cuidadoso, de cara a que los afiliados nuestros vean reflejado en sus portafolios retornos interesantes pero con la tranquilidad de que cualquier activo que escojamos para invertir tiene detrás un respaldo y un nivel de solidez bastante importante”, indicó Medina.