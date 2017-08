‘Las fintech agitaron el mercado, pero su alcance ha sido limitado’

Nadie pone en duda que el gran despliegue de emprendimientos basados en tecnología que prestan servicios financieros (fintech) ha agitado a esta industria. Sin embargo, todavía no son jugadores dominantes.



Así lo señala el Foro Económico Mundial en un informe, en el cual después de varios años de seguimiento al avance de las fintech, definió unos elementos en el que han sido exitosas, y otros en los que se han quedado cortas.



Según el documento, estas firmas han sido determinantes a la hora de definir el rumbo de la innovación en distintos servicios financieros (crédito, asesoría, pagos, inversión, etc.).



De igual manera, destaca que han tenido éxito al vincularse a las cadenas de valor en la industria financiera, actuando como firmas independientes.



Otro de los temas que se destacan en el reporte es la capacidad que han tenido las fintech para cambiar las expectativas de los usuarios, con lo cual elevaron los estándares en materia de experiencia del cliente.



“Por medio de innovaciones como una rápida aprobación de créditos, las fintech han mostrado que la vara puesta por grandes compañías de tecnología en materia de experiencia al consumidor (como Apple y Google), puede darse en servicios financieros”, dice el FEM.



En contraste, el informe dice que hay otros temas en los cuales no han tenido tanto alcance.



En primer lugar, señala que se sobreestimó el deseo de los consumidores de mudarse de los jugadores tradicionales. “Esto implica costos altos, y las nuevas innovaciones generalmente no son suficientes”, dice el documento, aunque aclara que esto ocurre a menos que las fintech presten un servicio totalmente nuevo o que incursionen en un segmento en el que la industria tradicional no atienda las necesidades del consumidor.



Otro de los temas que apunta el estudio es que las fintech han hecho más por mejorar los ecosistemas e infraestructura anual, que por crear nuevos.



Con todo, el Foro Económico Mundial señala que estas firmas han sentado las bases para la disrupción.



De hecho, las entidades financieras tradicionales pasaron de verlas como una amenaza, a convertirlas en una oportunidad. Esto, si se tiene en cuenta que muchas entidades han externalizado temas de innovación en estos emprendimientos, lo que les da tiempo para ver cuáles iniciativas ganan fuerza y así incorporarlas en forma.



Además, la proliferación de estas firmas es, según el informe, una especia de supermercado en el cual las tradicionales pueden elegir.



No obstante, la investigación advierte que el acelerado ritmo del cambio se convierte en una amenaza, si se tiene en cuenta que el éxito de una entidad financiera va a radicar en la agilidad de los modelos de negocio y en la capacidad para desarrollar alianzas, lo que no la nuez principal de sus negocios.



Además, el hecho de que existan cada vez más emprendimientos hace que se eliminen las barreras para que entren más jugadores a prestar servicios financieros.