Anif advierte sobre los riesgos para el crédito

Lo que ha pasado con el comportamiento de la cartera en los últimos meses ha puesto una serie de luces amarillas que deben vigilarse para evitar un deterioro mayor.



Así lo considera el centro de estudios Anif, que ha planteado varios desafíos con relación al crédito, en particular el sobreendeudamiento, la limitación en la transmisión de la tasa de intervención a los préstamos, y la morosidad, temas que están generando ajustes cuya magnitud aún no puede determinarse. Advierte que, en un entorno de menor crecimiento de la economía y alza en el desempleo, el sobreendeudamiento se refleja en datos como que los hogares destinan el 40% del ingreso disponible a deudas, una deuda pública que representa el 52% del PIB, y obligaciones externas por el equivalente al 40% del PIB.



No obstante, destaca que el crecimiento de la cartera del sector financiero se ha moderado –hoy ronda el 2 por ciento, mientras que en años anteriores superó el 15 por ciento–, por la debilidad de la economía y la incertidumbre frente a temas tributarios y la paz.



Esto se ha sentido más en la cartera comercial, que incluso ha disminuido en las últimas semanas, no así en los préstamos de consumo, que recientemente han recuperado ritmo.



Según Anif, esto va en contravía del comportamiento del empleo y de la confianza del consumidor, por lo cual sugiere que “esto solo se explica por una combinación de ‘complacencia’ de los bancos con los deudores y/o de una estrategia de mantener la participación del mercado bancario”.



Otro tema crítico es que la cartera vencida está en 4,5%, “pero que añadirle los castigos alcanza un 8,6%, no muy diferente del pico en la crisis de Lehman de 2008-2009” dice.

El centro de estudios advierte que podría esperarse un mayor deterioro en el segmento de consumo, pues “al analizar las cosechas de créditos más jóvenes, se observa un inesperado empinamiento del indicador de calidad, bordeando morosidades del 10%. Si bien estos niveles son inferiores al 14% observado en 2009-2010, es una alarma que debe monitorearse con cuidado”. No obstante, destaca los niveles de solvencia y de provisiones de las entidades financieras.



Por otra parte, Anif dice que todos estos temas se agudizan con una lenta transmisión de los recortes de la tasa del Banco de la República al crédito de los hogares, “lo cual se explica por la elevada contratación a tasa fija (un 85% de la cartera) y la ampliación de los plazos (pasando de 3 a casi 5 años)”.



Así mismo, Anif destaca las recientes medidas de la Superfinanciera para que los deudores puedan solicitar una modificación en las condiciones de sus créditos, y calcula que esto puede ayudar a reducir la cartera vencida de 4,5 a 4 %.