Aprenda a manejar sus deudas con inteligencia

La preocupación, el estrés, la falta de sueño, de apetito y todos aquellos síntomas que acompañan la vida cotidiana de los deudores, no deben ser parte de su panorama si aplica disciplina y orden en cada uno de sus gastos personales o familiares.



Si usted es de las personas que tiene un nivel de endeudamiento elevado y no da abasto para cumplir con todos sus compromisos financieros y cotidianos, es sumamente importante que se concientice de que lo que gana no puede ser inferior a lo que gasta. Si esto está sucediendo, usted va por mal camino, y muy pronto entrará en crisis.



Cuando haya hecho este análisis, podrá decirse que ha dado el primer paso hacia el saneamiento de sus finanzas, generando una alerta mental que se activará cada vez que quiera utilizar su tarjeta de crédito o aceptar un préstamo bancario para un gasto innecesario.



En segunda instancia, realice un presupuesto incluyendo sus gastos mínimos y compárelos con sus ingresos mensuales. Es clave ser riguroso en la recopilación de la información, es decir, que se deben relacionar todos los gastos, incluso los denominados hormiga. A través de esta práctica logrará identificar aquellas compras de las que es necesario prescindir, sin que le ocasionen un deterioro en su calidad de vida.



Recuerde que las deudas inteligentes son aquellas que adquirió con el objetivo de invertir en un proyecto que le generará ganancias o bienestar (educación, casa, vehículo, etc). Al responder oportunamente con estas obligaciones, convertirá automáticamente al banco o entidad de economía solidaria en su aliado para futuros proyectos.



Ahora, si su endeudamiento rebasó cualquier tipo de mediación directa con la entidad financiera o de economía solidaria y su proceso pasó a manos de un agente externo de cobranza, la gerente general de Recupera, Mónica Lucía Arenas Mateus, le comparte 10 tips que le servirán para sacar el mayor provecho de una negociación directa con un asesor de cobranzas dispuesto por el banco o la entidad que le hizo el préstamo de los recursos:



1. Escuche atentamente la información que el asesor de cobranza tiene para entregarle.



2. Analice las opciones que le brinden y no tome decisiones sin tener toda la información sobre sus opciones de solución al problema.



3. Continuar en mora no puede ser considerado como una opción, hay que buscar alternativas para la normalización de su deuda, que le den tranquilidad y eviten los continuos llamados de los bancos o las entidades financieras.



4. Haga compromisos de pago reales y hable siempre con la verdad. No se comprometa a pagar cuotas que no está en capacidad de cancelar porque eso aumenta la desconfianza del banco y complica aún más su situación como deudor moroso.



5. Informe claramente al asesor de cobranza cuál es su situación actual. De esa manera, juntos encontrarán la fórmula adecuada para sacarle mayor provecho a un acuerdo de pagos.



6. El asesor de cobranza no es su enemigo. La función principal de él es orientarlo frente a la mejor forma de alcanzar la normalización de su crédito.



7. Hay que tener claro que la gestión de cobranza no va a cesar hasta que su crédito se encuentre al día, por cuanto es recomendable tener una relación cordial con su asesor de cobro, con el objetivo de normalizar su crédito y recuperar la confianza.



8. No se puede lograr un acuerdo de pago sin que usted como deudor, haga un esfuerzo económico, el cual solo se logra reduciendo gastos.



9. Si tiene reclamaciones tenga en cuanta que estas se pueden formular ante las superintendencias Financiera, de Servicios o de Industria y Comercio, pero esto no solucionará su problema con la deuda pendiente.



10. Aunque se tomarán acciones correctivas frente a la forma, con ello no detendrá ni las gestiones de cobranza ni las consecuencias de estar en mora.



Revise la normatividad sobre deberes y derechos de los consumidores financieros, y acuda, de ser necesario, al defensor que el banco haya dispuesto para atender a los clientes.



MANTENER SANA LA HISTORIA CREDITICIA, UNA PRIORIDAD



Nadie está exento de tener una necesidad de recursos extraordinarios para atender una eventualidad de cualquier tipo. En consecuencia, Portafolio dispone de recomendaciones para estos casos: mantenga un cupo rotativo o una tarjeta de crédito. Estas dos opciones permiten pagar en una cuota, sin generar altos intereses.



Otra recomendación clave es que si una persona tiene un excedente de dinero, la mejor inversión es pagar sus deudas pendientes.