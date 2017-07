Avances de tarjetas de crédito aumentan más que las compras

En un entorno de menor enfriamiento económico, que este año se ha sentido más marcadamente en los consumidores, las tarjetas de crédito están siendo una herramienta no solo para financiar compras, sino como fuente de efectivo.



Lea: (¿Cómo utilizar una tarjeta de crédito?).



Entre enero y mayo, las compras con los plásticos emitidos por las entidades que operan en el país, superaron los 4,3 billones de pesos, que incluyen pagos realizados tanto en el país como en el exterior.



Esta cifra representa un aumento anual de 9,47 por ciento, según datos de la Superintendencia Financiera. Y si se mira desde la óptica del número de compras (23 millones en los cinco meses), el incremento es de 14 por ciento.



Lea: (Créditos comerciales e hipotecarios ya bajaron sus tasas de interés).



Con esto, los usuarios de más de 14,7 millones de tarjetas de crédito le deben a la banca casi 27 billones de pesos, y tienen un cupo que aún no han utilizado de 42,6 billones de pesos.



Sin embargo, en los últimos meses se ha visto un fuerte aumento de los avances que se hacen utilizando las tarjetas de crédito. El mismo reporte del supervisor señala que en el último año, el crecimiento de estos retiros de dinero ha aumentado 25 por ciento, a 1,5 billones de pesos.



Lea: (¿Cuál es el cupo ideal para la tarjeta de crédito según sus ingresos?).



Este comportamiento llama la atención en la situación actual, pues los usuarios siguen utilizando este producto muy activamente a pesar de que la economía colombiana está creciendo menos de 2 por ciento, el empleo está empezando a resentirse y la confianza del consumidor sigue baja en muchos temas, incluida la baja disposición a comprar bienes durables (que son aquellos que en muchos casos se pagan con tarjeta).



De hecho, así como ha ocurrido con otras modalidades de crédito, la cartera vencida en las tarjetas de crédito también ha aumentado, y ya va en 7,7 por ciento, tres puntos y medio por encima del promedio del sistema financiero.



Sin embargo, las autoridades han señalado que el tema está en monitoreo, pero la ventaja es que las entidades cuentan con provisiones suficientes. En cuanto a las tarjetas débito, su uso no ha cambiado mucho, en la medida en que son más una fuente de efectivo que un medio de pago.



Los datos de la Superfinanciera muestran que durante los primeros cinco meses del año, se usaron para hacer retiros por 16,7 billones de pesos. En tanto, las compras en dicho lapso estuvieron levemente por encima de los 3 billones de pesos.