Bancolombia elevó exigencias para financiar infraestructura

Aunque Bancolombia siempre ha manifestado disposición a financiar las obras de infraestructura que necesita el país, los hechos recientes en el sector han provocado que endurezcan las condiciones a la hora de asignar recursos para los proyectos.



El presidente de la entidad financiera, Juan Carlos Mora Uribe, señaló que “seguimos analizando las iniciativas, pero el análisis es mucho más detallado, y hoy tenemos exigencias más altas. Vemos nuevos factores de riesgo que en nuestra condición de banqueros tenemos que revisar”.



(Lea: Bancolombia anuncia inversión de $400.000 millones)

Con esto, el directivo hace referencia a que deben buscarse más mecanismos para que cuando un constructor se vea involucrado en conductas que afecten los proyectos, otros jugadores en la cadena no salgan perjudicados.



(Lea: Billetera móvil de Bancolombia podrá usarse con la huella digital)



“Hay una ley positiva en el sentido que, en casos de nulidad, a los participantes de buena fe nos liquidan los contratos y se devuelve lo invertido, pero hay una posición de que esa ley podría ser modificada, de manera que esa inestabilidad jurídica nos obliga a mirar con más calma los proyectos”, dijo.



Por otra parte, señaló que están trabajando de la mano con grandes deudores que han estado en problemas para pagar, como Electricaribe, y los sistemas de transporte masivos con el fin de encontrar soluciones.



(Lea: Habrá desembolso automático a créditos de bajo monto de Bancolombia)



Por lo pronto, confía en que no habrá deterioros adicionales en 2018. Y aunque el año comenzó lento en materia de cartera, prevé que en el segundo semestre, una vez termine la incertidumbre por la temporada electoral y cuando la economía tenga mejor desempeño, el crédito se reanime.



De hecho, para el 2018 esperan un aumento entre 8 y 10 por ciento en el saldo de cartera, que terminó el 2017 en 160,4 billones de pesos.



En cuanto a las iniciativas para quitar tres ceros a la moneda colombiana, Mora Uribe considera que si bien ayuda en términos de eficiencia, “el país debe evaluar las inversiones que se requieren, pues no se trata del cambio en los billetes, sino que todas las empresas deben ajustar sus sistemas, e incluso habrá un tiempo de transición en el que deben coexistir ambas monedas. Creo que es mejor destinar esas inversiones a otros temas prioritarios en la economía y con mejores efectos en el corto plazo”, afirmó.



PLAN DE INVERSIONES



Ayer, durante la asamblea de accionistas, en la que se aprobó el pago de un dividendo de 1.020 pesos por acción en cuatro cuotas trimestrales, Bancolombia anunció inversiones por 400.000 millones de pesos para este año, lo que incluye recursos para seguridad, nuevos productos e innovación.



Actualmente, el 51 por ciento de los más de 13 millones de clientes ya utilizan los canales digitales. Adicional a esto, 8 de cada 10 transacciones se hacen por fuera de las oficinas tradicionales y ya hay 3 millones de usuarios que están utilizando la aplicación del banco, con lo cual se convirtió en el principal canal transaccional de la entidad financiera.



El vicepresidente de Transformación Digital e Innovación del Grupo, Gabriel Di Lelle, explicó que algunos de los focos para este año serán la expansión de Nequi, el banco 100 por ciento digital y que ha ayudado a cambiar la forma de relacionarse con el cliente, así como desarrollar el Centro de Competencias para la Inteligencia Artificial.



Luisa Gómez Rodríguez

Subeditora de Portafolio