Bancos aumentarían sus ganancias si controlan el acceso a los créditos

Disminuir las tasas de interés para los créditos bancarios, ha sido una de las decisiones del Banco de la República que más beneficia a las entidades financieras. Sin embargo, algunos expertos recomiendan a estas entidades que tengan cuidado a la hora de otorgarlos.



Para Juan David Taboada, socio de asesoría para el sector financiero de Ernst & Young (EY), las carteras vencidas que se presentan en la actualidad son el resultado de los excesos en la flexibilidad de los bancos al momento de brindar un crédito, por lo que considera que “se debe asegurar las operaciones de crédito con el riesgo adecuado”.



La cartera deteriorada que las entidades financieras manejan hoy en día les deja pérdidas millonarias y desgasta a su base de clientes. Esta problemática ha hecho que las juntas directivas tornen su mirada a generar alternativas que no comprometan riesgos de crédito.



“Los bancos en su tarea de generar ingresos deben mirar no solo hacia el mercado sino también hacia adentro. Revisar la correcta aplicación de fórmulas, frecuencias, tasas, comisiones, etc., en los productos financieros son herramientas que seguramente ayudarán a los bancos a mantener sanas sus finanzas”, menciona Taboada.



Ante esto, la compañía ha detectado que mediante ejercicios pre diagnóstico a varios bancos colombianos, que existen oportunidades de eliminar las potenciales fugas de ingresos.



La Firma global ha trabajado con bancos de toda Latinoamérica revisando y ajustando cerca de 1.300 “palancas”, de bajo impacto para los clientes, que se traducen en incrementos anuales de las ganancias que oscilan entre el 2% y el 8% para las instituciones financieras.



Entre las conclusiones que tiene EY es que entre más clientes con créditos en los que no se están calculando bien los decimales o que generan cobros incorrectos por unos centavos, causarán pérdidas a futuro que las entidades no esperaban.



“El aseguramiento de ingresos se basa una revisión minuciosa de los procesos tácticos y transformacionales que llevan a que los cobros de cartera sean los acordados con los clientes desde un principio. Así los bancos podrán concentrarse en mantener a sus clientes y otorgar los créditos de manera adecuada, sin aumentar los niveles de riesgo y obtener buenas utilidades en el camino”, concluye el experto de la Firma.