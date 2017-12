Bitcoin subió 20% en tres días y avanza hacia los 10.000 dólares

El vertiginoso ascenso del bitcoin evidenciado este lunes a primera hora mostraba señales de detenerse el lunes en ese momento, cuando la criptomoneda marcó un nuevo récord y se aproximó a los 10.000 dólares después de haberse revalorizado más de un 20% en los últimos tres días.



Desde principios de octubre, el valor de la moneda digital se ha más que duplicado y ha subido diez veces desde comienzos de año. A las 09:31 GMT de este lunes, el bitcoin subía un 2% a 9.460 dólares en la plataforma Bitstamp de Luxemburgo, tras tocar un máximo intradiario de 9.721 dólares.



La revalorización de la criptomoneda ha encontrado sustento en los últimos meses en el anuncio de que el mayor operador de derivados del mundo, el grupo CME, empezará a negociar próximamente futuros de bitcoin. CME dijo la semana pasada que la negociación de futuros comenzaría a fin de año, aunque no fijó una fecha concreta. "Llegar a los 10.000 dólares está a la vista ... las promesas sobre futuros del bitcoin que abren la puerta a dinero institucional están sobrecargando el precio", dijo Charles Hayter, fundador de Cryptocompare, una página web especializada en el análisis de divisas digitales.



BITCOIN, ¿ES EL TAMAGOTCHI DE HACE 20 AÑOS?



Mientras esto pasa, el camino hacia la respetabilidad enfrenta otro escollo, en vista de que las plataformas de fondos de cobertura rechazan las propuestas de firmas que negocian criptomonedas.



Tanto Brooklands Fund Management como Mirabella Advisers y Privium Fund Management --que proveen funciones administrativas y ayuda normativa a las firmas de inversión-- dicen que han mantenido conversaciones con fondos de bitcoin en los últimos meses. Hasta ahora, vienen rechazando las solicitudes para tomarlos como clientes, mencionando una falta de entendimiento con respecto a la reserva de valor y preocupaciones relativas a si es un activo legítimo o una burbuja a la espera de estallar.



Se trata del último golpe para una moneda digital que se esfuerza por ingresar en la corriente financiera masiva. Si bien los inversores han adoptado a bitcoin, empujando la moneda por encima de los 8.000 dólares (casi 10.000 este lunes), algunas grandes firmas han mostrado resistencia, por ejemplo JPMorgan Chase & Co., cuyo máximo responsable, Jamie Dimon, calificó como es sabido a sus devotos de "tontos".



"El mayor riesgo que enfrentamos es: ¿es publicidad? ¿Es una moda? ¿O llegó para quedarse?" dijo Clayton Heijman, máximo responsable de Privium para el Reino Unido, Holanda y Hong Kong.



"¿Es el Tamagotchi de hace 20 años?" agregó, refiriéndose a los simuladores digitales de mascotas que fueron una de las mayores modas pasajeras de los años 1990.



Las plataformas ofrecen paquetes de aplicaciones y servicios que las compañías de inversiones pueden usar para rebajar los costos administrativos e iniciar operaciones rápidamente, lo cual les deja libertad para concentrarse en ganar dinero. Heijman ha hablado, dijo, con tres o cuatro fondos de monedas digitales por semana en los últimos meses, pero antes de analizar la posibilidad de incorporarlos a su plataforma sería necesario responder una serie de preguntas clave, entre otras, el potencial de lavado de dinero. El segundo máximo responsable de Brooklands, Michael Williams, calificó sus encuentros con cuatro fondos de cobertura de bitcoin en los dos últimos meses de "reuniones de presentación" que probablemente no terminen en una asociación en un futuro cercano.





* Reuters y Bloomberg.