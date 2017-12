Bitcoin disparado, ya supera los 13.000 dólares

El bitcoin superó los 12.000 dólares por primera vez en las primeras horas del día, pero no paró ahí y también rompió la barrera de los 13.00 dólares para cotizarse a esta hora (09:50 a.m.) en 13.413 dólares, de acuerdo con la plataforma coingecko.com. Este rally alcista se da en medio de especulaciones de que el uso generalizado de los futuros ayudará a que las monedas digitales sean consideradas una clase de activos legítima para los principales inversionistas.



(Lea: Los otros países, además de Venezuela, que han pensado en crear una criptomoneda)



La criptomoneda más grande por valor de mercado se ha disparado desde menos de 1.000 dólares a comienzos de año a medida que aumenta el optimismo para la tecnología de contabilidad distribuida conocida como blockchain (cadena de bloques), que está en el corazón del bitcoin.



(Lea: Colombia, con el menor nivel de riesgo país en su historia)



El aumento de precios ha sido acompañado por un creciente coro de advertencias de que el frenesí especulativo es una burbuja de activos a punto de estallar.



Cboe Global Markets Inc. ha dicho que comenzará a cotizar futuros de bitcoin el 10 de diciembre, mientras que los contratos de CME Group Inc. debutarán el 18 de diciembre.



Nasdaq Inc. planea ofrecer futuros en 2018, según una persona familiarizado con el asunto. Cantor Exchange de Cantor Fitzgerald LP está creando un derivado de bitcoin, y la startup LedgerX ya ofrece opciones.





*Bloomberg