Bitcoin supera los 10.000 dólares y aumenta la alerta ante una posible burbuja

El bitcoin superó los 10.000 dólares por primera vez y continuó su avance, multiplicando el alza de este año en 11 veces, en medio de crecientes advertencias de una burbuja en la principal criptomoneda. La euforia está masificando lo que se consideraba en el pasado un dominio exclusivo de desarrolladores informáticos, futuristas y libertarios en busca de una alternativa a los sistemas monetarios controlados por los bancos centrales.



Aunque el volumen de transacciones conducidas en criptomonedas es relativamente pequeño, el optimismo que rodea la tecnología continua impulsando nuevas alzas. El bitcoin ha subido más de un 65% desde octubre, después de que desarrolladores acordaran cancelar una actualización tecnológica que amenazaba con dividir a la moneda digital.



A pesar de que analistas discrepan sobre si la mayor criptomoneda por capitalización de mercado es realmente un activo, sus 178.000 millones de dólares ya superan al valor de mercado de cerca del 95% de los miembros del S&P 500.



"Es una burbuja y con mucha espuma. Esta va a ser la mayor burbuja de nuestro tiempo", afirmó el administrador de fondos de cobertura Mike Novogratz, en una conferencia sobre criptomonedas en Nueva York. Novogratz, quien dice haber comenzado a invertir en bitcoin cuando estaba en 90 dólares, está abriendo un fondo de 500 millones de dólares, ante el potencial de la tecnología para eventualmente transformar los mercados financieros. No hay una autoridad que fije el precio del bitcoin, y su valor puede variar significativamente entre las diferentes bolsas.



En Zimbabue, donde hay desconfianza en el sistema financiero local, la criptomoneda se ha comercializado persistentemente con una prima sobre los 10.000 dólares. Los volúmenes también son difíciles de medir.



Bloomberg publica un precio que se basa en varias plataformas de transacción grandes. La moneda digital estaba en 10.640,88 dólares a las 9:38 hora de Londres. Ejecutivos de Wall Street o capitalistas de riesgo entre otros se han manifestado sobre la euforia de la criptomoneda, algunos más escépticos que otros, mientras el crecimiento del bitcoin se vuelve más pronunciado, atrayendo inversores individuales. El número de cuentas en Coinbase, una de las plataformas más grandes para transacciones en bitcoin, y su rival Ethereum se han casi triplicado hasta alcanzar los 13 millones el año pasado, segun Bespoke Investment Group LLC.



BITCOIN NO ES TAN GRANDE COMO PARA SER UNA AMENAZA



El Bitcoin no tiene un tamaño que presente un riesgo a la economía global, dijo el vicegobernador del Banco de Inglaterra, Jon Cunliffe, después de que la divisa virtual escaló a un máximo histórico por sobre los 10.000 dólares.



La criptomoneda ha subido 10 veces su valor en lo que va del año, el mejor desempeño entre todas las clases de activos, lo que llevó a escépticos a advertir que se trata de una clásica burbuja especulativa.



"Yo diría que los inversores necesitan hacer su tarea", declaró Cunliffe a BBC Radio. Agregó que no cree que los hogares británicos se estén dando un "atracón alimentado por la deuda", pero que hay que vigilar las altas tasas de crecimiento del crédito al consumidor.





*Bloomberg y Reuters