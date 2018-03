Bolsa de Colombia borró las ganancias que traía en 2018

Febrero no ha sido un buen mes para los mercados bursátiles. Es una corrección sana, dicen unos, y otros creen que es el fin de un superciclo de valorizaciones.



(Lea: Termina una difícil semana para Wall Street)



Aunque es muy temprano para dar un veredicto, la realidad es que muy pocas bolsas se han salvado de las fuertes caídas, y Colombia no es una de ellas.



(Lea: La peor semana para el petróleo en los últimos dos años)

De hecho, con los resultados de las dos últimas sesiones, ya borró las ganancias que traía durante el 2018. Es más, el índice Colcap, que mide el desempeño de los títulos más representativos del mercado, cerró ayer en 1.504 puntos, 0,54% menos que el nivel en el que empezó el año.



Y si se mira el desempeño solo de este mes, la desvalorización ya va en 3,41 por ciento, contagiada por las pérdidas de afuera.



Según datos de Bloomberg, los 90 mercados más representativos han perdido, en promedio, 4,89 por ciento en febrero, y solamente 12 bolsas acumulan ganancias.

Y hoy, precisamente, será un día determinante para el rumbo de los mercados, una vez se conozca cómo empezó la inflación en Estados Unidos.



Si el dato sale bajo, habrá preocupaciones en los inversionistas de que las acciones estén sobrerreaccionado a una economía no tan boyante, lo que llevaría a que la política monetaria no se restrinja tan pronto.



Pero si sale alto, pone las condiciones para que en ese país aumenten las tasas de interés, lo que traería créditos más caros para las empresas y los hogares y con ello menor gasto.



Sin embargo, el principal determinante del mercado colombiano es, y seguirá siendo, el precio del petróleo.



Mientras las cotizaciones escalaron, muchas acciones también lo hicieron. Y ahora, ambos caen.



Para dar una idea, el barril de petróleo en la referencia Brent está en 62,72 dólares, 9 por ciento menos que en el comienzo de febrero.



Y en esa medida, la acción de Ecopetrol, que estaba en máximos de cuatro años, ha sido la acción más desvalorizada del mes, con una baja de 10,34 por ciento.



Y no es la única, pues el grueso de los títulos va en rojo este mes, al punto que hay solo 9 que se han salvado: Avianca, Promigas, Grupo Aval (ordinaria y preferencial), Canacol, Celsia, ConConcreto, Nutresa y Banco de Bogotá.



¿Y AHORA?



Aparte del comportamiento de los precios del petróleo, asunto sobre el cual Colombia nada puede hacer, el otro factor que definirá el rumbo del mercado local será la entrega de los resultados financieros de las empresas.



De hecho, por estos días ya empezaron a conocerse los balances de las compañías durante el 2017 y los planes que tienen para este año.



El centro de estudios Anif prevé que las utilidades de las empresas seguirán teniendo un efecto favorable, y apunta a tres razones principales.



Los precios del petróleo estarán más altos que en 2017 (lo que impulsará al sector mineroenergético), la baja en el impuesto de renta de las corporaciones, y el efecto estadístico para las entidades financieras, que el año pasado tuvieron menores ganancias por el deterioro de la cartera.



En ese sentido, Anif prevé una valorización de 9 por ciento en el Colcap este año, si las ganancias corporativas aumentan un cinco por ciento, y en un escenario más positivo, un incremento del 11 por ciento, con más utilidades.