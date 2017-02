La bolsa de Colombia no le seguirá los pasos a la fiesta de Wall Street que día tras día supera récords históricos en Nueva York, así lo manifestan dos analistas de mercados colombianos.



Camilo Durán, de Credicorp Capital, asegura que los anuncios de Trump de estímulo fiscal, recorte de impuesto de renta a empresas y personas, que han llevado a los principales índices del mercado de Nueva York a máximos históricos y que han sido excesivos, no tendría sentido que surtieron un contagio en el mercado bursátil colombiano.



“Lo fundamental son los índices de los precios de los mercados financieros del país que cotiza. No hay influencia de otro país, en este caso Estados Unidos, a menos que haya una aversión al riesgo, lo que sí es contagioso”, agrega Durán.



Por su parte Camilo Silva, Socio Fundador Valora Inversiones, afirma que el mercado colombiano, con su índice Colcap, tuvo un comportamiento positivo durante enero pero desde comienzos de febrero, con el escándalo de Odebrecht, ha pasado a terreno negativo, aunque ayer se recuperó 1,05 por ciento.



WALL STREET SIGUE DE FIESTA



Wall Street cerró hoy por quinto día consecutivo con nuevos récords históricos de sus tres principales indicadores, el Dow Jones de Industriales, el selectivo S&P 500 y el índice compuesto del mercado Nasdaq.



El Dow Jones subió con fuerza un 0,52% y dejó el listón en 20.611,86 puntos, mientras que el S&P 500 ganó un 0,50% hasta 2.349,25 unidades y el índice Nasdaq avanzó un 0,64% hasta 5.819,44 enteros, los tres en niveles nunca vistos.



Salvo un arranque indeciso, los operadores del parqué neoyorquino apostaron decididamente por las compras tras conocerse que el IPC de Estados Unidos aumentó un 0,6% en enero, por encima de las expectativas, y la inflación interanual quedó en el 2,5%.



Los inversores también estuvieron pendientes de un discurso sobre política monetaria de la presidenta de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, ante el comité de servicios financieros de la Cámara de Representantes. Yellen volvió a reiterar en el Capitolio que esperar “demasiado” para la siguiente subida de los tipos de interés sería “imprudente”, y los mercados lo interpretaron como una carta abierta para una nueva alza de las tasas tras su reunión de marzo.