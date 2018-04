Bolsa de Colombia terminó el primer trimestre en rojo

Terminó un trimestre con mucha volatilidad para los mercados financieros, que en el caso de Colombia se tradujo en desvalorizaciones.



Por un lado, las acciones locales, que habían empezado el año con buenos resultados, perdieron impulso. Entre enero y marzo, el índice Colcap de la bvc acumuló una desvalorización de 3,84 %, al cerrar en 1.455 unidades.



De hecho, solo cinco acciones pasaron en limpio el primer cuarto del año. Ecopetrol fue la más valorizada, con 18,3%, seguida muy de lejos por Avianca, con 1,36%, y Bancolombia, Grupo Energía de Bogotá, Banco de Bogotá y Davivienda, con ganancias entre 0,6 y 0,8%.



En contraste, los peores resultados se vieron en empresas relacionadas con la construcción.



En el segundo trimestre, uno de los temas más relevantes será el proceso de democratización de una parte del Grupo de Energía de Bogotá.



“Además, esperamos más estabilidad en el mercado, porque ya se decantó lo que fue el comportamiento de las empresas durante el 2017”, explicó Camilo Silva Jaramillo, gerente de Valora Analitik.



En tanto, el precio del dólar terminó marzo en $2.781, $203 menos frente al nivel en que la TRM comenzó el 2018. El peso colombiano fue la moneda emergente que más se fortaleció durante el trimestre. En el corto plazo se estima que se mantengan, siempre y cuando el precio del petróleo no caiga y no haya mayores movimientos geopolíticos.



Y si bien este trimestre va a estar agitado, en la medida en que se van a dar las definiciones sobre el nuevo Gobierno en el país, la realidad es que los analistas no esperan tanta volatilidad. “No vemos fortaleza tal para buscar ir más allá de los $3.000 mientras las condiciones actuales de los mercados y del país se mantengan”, dijo Valora Analitik.