La Bolsa de Colombia pasó el trimestre con leves ganancias

El viernes terminó el primer trimestre del 2017, que para los mercados estuvo lleno de incertidumbres, pero también de ganancias.



A nivel global, la gran mayoría de las bolsas terminó en terreno positivo, y muchas monedas se fortalecieron frente al dólar.



Colombia no fue ajena a esta situación, con todo y que hizo gran parte de la tarea en las últimas semanas de marzo.



En suma, el índice Colcap de la Bolsa de Colombia terminó el primer cuarto del año con una valorización de 1,03 por ciento.



Sin embargo, este avance es lento en comparación con el de otros mercados en el mundo, pues la mayor parte de las bolsas tuvieron ganancias entre 5 y 15 por ciento, y las latinoamericanas han tenido un lugar destacado.



“Esto muestra que se mantiene el atractivo por las inversiones en renta variable, especialmente en emergentes, que tienen ahora menos presiones por los precios de las materias primas y el dólar”, explicó Camilo Silva, socio fundador de la firma de análisis independiente Valora Inversiones.



Pero, al ver el detalle de Colombia, los resultados de las acciones son mixtos. Datos de Bloomberg muestran que en ambos lados de la balanza hay casi la misma cantidad de títulos.



En el lado de las valorizaciones, la lista es encabezada por ISA, con 16,2 por ciento y la Bolsa de Colombia, con 11,9 por ciento.



Les siguen Celsia, ETB, Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Sura y Éxito.

En el otro extremo están Corficolombiana, Avianca, Canacol, Conconcreto y Cemex Latam Holdings, entre otras.



En cuanto a las monedas, la volatilidad sigue siendo la norma, aunque el saldo final es un debilitamiento del dólar.



De hecho, esta situación se observa prácticamente en todos los rincones del mundo, y de manera más pronunciada en América Latina.



En lo corrido del año, el peso mexicano es la moneda que más ha ganado valor en el mundo, con 10,6 por ciento, seguida por el rublo ruso y el won surcoreano, con 8 por ciento cada una.



El peso colombiano ocupa el séptimo lugar entre los emergentes, pues la revaluación ha sido de 4,4 por ciento. Hoy, el dólar se negocia en el país en 2.885 pesos.



Esto está relacionado con las medidas de política que se adopten en Estados Unidos.

Después de que el partido republicano tuviera que retirar el proyecto con el cual Donald Trump buscaba tumbar el programa de salud Obamacare.



“Esto muestra que el presidente no tiene todo el poder para pasar sus iniciativas en el Congreso, así que sus planes podrían ser más lentos y eso lleva a que el dólar a nivel mundial haya tenido una depreciación”, señala Silva.



Este efecto es más pronunciado –dice el analista–, si se presiona a la Reserva Federal de EE. UU. para que no suba las tasas de interés tan rápido como se espera.