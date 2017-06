BVC inició captura de inversores extranjeros

Con 130 citas de negocios ‘uno a uno’ con más de 16 compañías en Reino Unido, inició ayer en Londres la sexta edición del Colombia InsideOut, el principal foro de promoción de inversión del mercado de capitales colombiano liderado por la Bolsa de Valores de Colombia.



Cifras de la plaza bursátil colombiana revelan que alrededor de $100 billones, es decir, unos US$33.160 millones, han llegado en los últimos cinco años al mercado de capitales local, provenientes de flujos de inversión extranjera de portafolio.



Para el presidente de la BVC, Juan Pablo Córdoba Garcés, “antes de empezar a hacer este evento, los inversionistas extranjeros representaban tan solo entre el 2% y 3% del volumen anual negociado en el mercado de capitales colombiano, en cambio en los últimos tres años representan el 30%”.



Los flujos de portafolio han tomado tanta relevancia, que su participación tanto en deuda pública como en acciones, generó un colchón que ayudó a financiar parte el déficit de cuenta corriente. Esto, en momentos en que la inversión extranjera directa ha mostrado disminuciones considerables, destacó el ejecutivo.



“En 2016 los inversionistas locales no invirtieron, y los extranjeros mantuvieron el mercado. Este año estamos viendo una recuperación de las compras por parte de los fondos de pensiones y extranjeros, que siguen siendo muy activos. Incluso, en el mercado de deuda pública y bonos pasa algo similar. Esto demuestra que los ajustes hechos por el Gobierno fueron indispensables para que la inversión en estos instrumentos pasara de cero a un 25% en los últimos años”, acotó Córdoba Garcés.



La labor de promoción y divulgación del mercado de capitales colombiano, ha contado con una activa participación de los emisores y del Gobierno, creando una visión conjunta del mercado que necesita el país.



Por su parte, las empresas adoptaron altos estándares de revelación de información, implementaron oficinas de relaciones con inversionistas y decidieron salir a buscar los recursos para sus proyectos.



Así mismo, las autoridades gubernamentales han avanzado en la remoción de algunos de los obstáculos a la inversión de Portafolio.



Durante el primer día del Colombia InsideOut, los líderes empresariales colombianos de 25 compañías sostuvieron reuniones privadas con inversionistas europeos y hoy se realizará un foro en las instalaciones del London School of Economics, la principal escuela de negocios de Europa.



Históricamente, los principales representantes de las grandes compañías listadas en la BVC, han hecho parte de este evento tanto en Nueva York como en Londres.