Cisa le compró cartera morosa rural a Finagro

Central de Inversiones S.A (Cisa), le compró a Finagro la cartera morosa del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria (PRAN), que involucra a 23.168 obligaciones que suman $97.321 millones.



Esta operación implica la suspensión de los procesos de cobro jurídico hasta junio del 2019, pues los productores con deudas tendrán un poco más de un año adicional de plazo para ponerse al día, y recuperar así su condición de sujetos de crédito.



En este paquete, que beneficiará a quienes tengan deudas inferiores a $50 millones a diciembre 31 de 2016, entrarán los deudores de los programas PRAN agropecuario, cafetero y de alivio de la deuda cafetera.



De la misma manera, los productores rurales que han parte de este proceso cambiarán de acreedor, es decir, que ya no tendrán deuda con Finagro, sino que deberán pagarle a Cisa, entidad que, a su vez está en capacidad de negociar con ellos nuevas y mejores condiciones de pago de los saldos pendientes de sus deudas. “Nosotros tenemos la obligación de recaudar esa cartera, pero al mismo tiempo podemos otorgarles diversas y mejores opciones en cuanto a plazo, tasas, rebaja de intereses moratorios, gastos de cobranza, honorarios de abogados y hasta descuentos y condonaciones de capital”, dijo a Portafolio Hernán Pardo Botero, presidente de Cisa.



Otro de los efectos de esta compra de cartera es que los deudores tendrán una nueva oportunidad, pero será la última, ya que en anteriores oportunidades se han beneficiado de diferentes leyes alivio y punto final, aprobadas en el Congreso de la República.



BENEFICIOS CONCRETOS



Algunos de los beneficios específico que se generaron con el traspaso de la deuda a Cisa: Se extinguirá la deuda, si el productor paga el valor de lo que el Ministerio de Agricultura canceló en el momento de comprar la cartera a los intermediarios financieros, siempre y cuando el descuento no sea superior al 70%. No se judicializará la cartera mientras esté vigente la Ley 1847, que da plazo para pagar hasta el 30 de junio del 2019. Los productores podrán firmar acuerdos de pago de acuerdo con los ciclos de sus cultivos o actividades productivas.