El Colcap subiría entre 2 y 10% este año: Anif

El 2017 está marcado por una gran variedad de factores externos y locales que se convierten en un desafío para la economía colombiana, lo cual se traduce a los resultados de las empresas y por ende, al mercado de capitales.



Ante esa situación, el centro de estudios Anif plantea tres posibles escenarios de valorización del mercado accionario para este año: 2, 7 y 10 por ciento, dependiendo del comportamiento de las utilidades de las compañías.



Ayer, durante el seminario ‘Mercado de capitales en Colombia y financiación de infraestructura’, el presidente de Anif, Sergio Clavijo, señaló que señala que el escenario global está marcado por situaciones anti TLC y anti establecimiento, lo que se convierte en un riesgo importante.



Por otra parte, afirmó que el hecho de que Fitch Ratings mantuviera la calificación de Colombia y le mejorara la perspectiva, “nos da un alivio que puede durar entre 12 y 18 meses”, porque en la práctica muchos de los problemas estructurales del país se mantienen, solo que la economía local está relativamente mejor que la de otras naciones.



Jaime Humberto López, presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsa (Asobolsa), considera que no menos importantes son los desafíos que hay en el contexto local. Con esto, hace referencia a la infraestructura, el posconflicto, el ruido político y la polarización que existe en Colombia, temas que son fuente de incertidumbre para los inversionistas en el país, en particular para los extranjeros.



Por otra parte, Clavijo advirtió que otra preocupación tiene que ver con el limitado tamaño y liquidez de la bolsa local.



En los últimos años, la capitalización bursátil de todos los mercados en la región ha disminuido, y particularmente en el caso de Colombia, hoy ronda el 39 por ciento del PIB, luego de haber alcanzado un máximo de 80 por ciento entre 2011 y 2012.



Sin embargo, Anif considera que el dato que debería tenerse en cuenta es lo que efectivamente las empresas han emitido en acciones y no su valor total. En ese sentido, la capitalización bursátil ajustada en el país es de apenas 12 por ciento del PIB (alcanzó a ser de 20 por ciento en los mejores tiempos). Más aún, si se tiene en cuenta que hay inversionistas que compran acciones y las dejan quietas, en la práctica la liquidez del mercado colombiano es de apenas el 3 por ciento del PIB.



Otro de los síntomas preocupantes es que “después de Ecopetrol, el mercado se secó en materia de colocación de acciones”.