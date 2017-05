‘Colombia, un buen ejemplo en integración financiera’

Las dificultades en el entorno económico global, así como la salida de grandes grupos financieros globales de América Latina, ponen sobre la mesa nuevamente la necesidad de que la región se integre mucho más.



(Lea: Atraer más inversionistas y empresas, el reto actual de la Bolsa de Colombia)



Aunque las limitaciones se mantienen, especialmente si se mira a esta parte del mundo como un todo, la realidad es que el proceso se ha dado más en las subregiones (Colombia-Centroamérica, Alianza del Pacífico, Chile-Perú, etc.).



(Lea: Mila da paso a una integración financiera más profunda)



Así se desprende de un libro editado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual se hace un diagnóstico sobre la integración financiera en América Latina.



Diva Singh, investigadora del FMI y editora del libro, explica que después de la crisis financiera global, muchas entidades de gran tamaño han tenido que reenfocarse y salir de muchos mercados emergentes por las nuevas exigencias regulatorias.



“Esos espacios los tiene que llenar alguien, pues los vacíos y la reducción en la competencia no le hacen bien a nadie”, puntualiza.



De hecho, los investigadores destacan el papel que han jugado bancos españoles como BBVA y Santander, que están presentes en casi todos los países, por lo que han entendido sus características y han compartido conocimiento.



En cuanto a Colombia, el libro destaca algunas acciones que se han dado en los últimos años.



Carlos Cáceres, investigador del FMI y uno de los editores de la publicación, señala que el país puede ser un buen ejemplo de integración, pues tiene entidades bancarias y de pensiones con presencia fuerte en otros mercados.



Como se sabe, Bancolombia, Davivienda, Grupo Aval y GNB están presentes con su negocio bancario en varios países, al igual que el Grupo Sura, que con pensiones y seguros llegó a 9 mercados.



El experto señala que para dar estos pasos se ha necesitado de un catalizador no financiero, como ha sido el caso de la expansión regional de otro tipo de empresas, como el comercio minorista.



No obstante, Cáceres considera que las entidades colombianas ya pueden dar el siguiente paso, que es mirar a otros países de Suramérica, en especial Perú y Chile.



Por otra parte, el estudio reconoce que el Mila (integración bursátil entre Colombia, Perú, Chile y México) es una buena herramienta, pero a la que aún le hacen falta temas importantes como armonizaciones tributarias, el pasaporte de fondos, entre muchos otros temas.



Precisamente, los asuntos regulatorios se convierten en uno de los principales desafíos, pues se necesita que estén más estandarizadas, y que los supervisores vayan de la mano con los cambios que se dan en la industria, como la existencia de conglomerados que tienen actividades financieras y otros negocios. Otros retos son la existencia de diferentes monedas, con los riesgos de tasa de cambio y de horarios de mercado.