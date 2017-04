Los colombianos confían en sus finanzas, pero temen perder el empleo

Aunque son optimistas sobre sus finanzas personales, los colombianos quieren tener un trabajo estable, les preocupa las deudas y también un eventual deterioro de la economía. Este es el panorama del país, reflejado por el más reciente estudio de Confianza del Consumidor de Nielsen, que encuestó, vía online, a más de 30.000 personas en 60 países alrededor del mundo, incluido Colombia.



El informe revela que el 39% teme quedarse sin empleo, mientras que las deudas ocupan un segundo lugar en sus preocupaciones para los próximos 12 meses. Sólo el 1% piensa que sus perspectivas de trabajo en el próximo año serán excelentes y el 24% piensa que serán buenas. En cambio, el 58% expresa dudas y el 17% piensa que definitivamente serán malas.



El panorama es diferente cuando se les consultó por las finanzas personales, pues la mayoría se muestra positivo frente a sus ingresos para los próximos 12 meses. El 56% piensa que serán buenas y el 9% considera que serán excelentes, frente a un 30% que las prevé no tan buenas y a un 2% que, por el contrario, espera que sean negativas.



CAUTELA EN EL GASTO



Los resultados del informe de Nielsen indican que, aunque hay más confianza, persiste la cautela frente al gasto.



Los consumidores colombianos perciben estabilización en los precios, es decir, en la inflación, pero aún se muestran temerosos a tomar decisiones de compra.

En este sentido, el incremento en los precios de los alimentos ya no está entre las 5 mayores preocupaciones, pero se ubica en el sexto lugar (14% - frente al 17% del trimestre anterior), lo que confirma el impacto de la estabilización de la inflación.

Igualmente, el 64% piensa que la época es mala o no tan buena para comprar, frente al 36% que siente que es un buen o excelente momento para gastar (Ver gráfico de barras).

Cuando piensan en qué usar el dinero que les queda después de pagar los gastos básicos, expresan que darán prioridad a ahorrar (51%), seguido de los que lo usarían para premiarse con entretenimiento fuera de casa (31%) y a pagar deudas (31%), ropa nueva (30%) o vacaciones (26%).



HÁBITOS DE CONSUMO



El 77% de los colombianos encuestados vía on line respondió que ha cambiado sus hábitos de consumo para ahorrar.



El 46% reduce el gasto en comida fuera de casa, el 44% recorta salidas de entretenimiento, el 43% busca marcas de comestibles más baratos, el 42% trata de ahorrar en gasolina y electricidad, el 41% gasta menos en ropa nueva, un 35% aplaza gastos en tecnología y un 31% en vacaciones o salidas.



Es más, este comportamiento puede prolongarse, pues los consultados aseguraron que aun si las condiciones económicas mejoran, seguirán ahorrando en gasolina, electricidad, comestibles, gastos en teléfono y en bebidas alcohólicas.



CONSUMIDOR SELECTIVO



El 43% de los encuestados en Colombia manifestó que sus necesidades nutricionales están totalmente satisfechas por la oferta actual de los comercios, mientras que el 50% expresó que están parcialmente cumplidas y el 6%, nada cubiertas.



El resultado revela las oportunidades para minoristas y fabricantes que se ocupan de ofrecer a los consumidores productos que se ajusten a sus preferencias.



Eso significa que lo saludable debe estar presente en todas las áreas de una tienda (punto de venta) y no solo en una sección; que los servicios y asesores en temas de salud y bienestar son muy valorados por los consumidores y que enfocarse en públicos con necesidades de alimentación especiales, ya sea por preferencia, por razones médicas o por edad, es cada vez más prioritario.



En la búsqueda de un estilo de vida más saludable, los consumidores resaltan que hay cierto tipo de productos que desearían encontrar en la estantería de la tienda donde hacen sus compras. Por ejemplo, el 70% de los colombianos respondió que quisiera ver más productos cuyos ingredientes sean 100% naturales o 59% que busca más oferta de productos bajos o sin azúcar. Así mismo, 58% bajos o sin grasa, 52% alimentos libres de colorantes y 49% de sabores artificiales.



