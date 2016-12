Colombianos, los más preocupados por la seguridad de sus finanzas en la región

Los colombianos son los consumidores de Latinoamérica que tienen un mayor temor a sufrir algún tipo de ataque que afecte a sus finanzas personales, tal como muestra el informe ‘Sensación de Seguridad y Protección de los Consumidores de Productos y Servicios Financieros’ realizado por Mastercard.



En concreto, el 91% de los encuestados por la firma aseguró estar preocupados por sufrir un robo de su información financiera, una cifra superior al 88% de México o al 86% de Chile.



De igual forma, el 90% de está preocupado por ser víctima de una usurpación de identidad.



“Actualmente, ya existe un alto nivel de conciencia sobre la importancia de proteger los datos personales. Sin embargo, los consumidores se sienten vulnerables y perciben que esta protección no es tarea fácil”, señala Patricio Hernández vicepresidente Senior de Procesamiento para Mastercard en Latinoamérica y el Caribe.



Aún así, una cifra que destaca es que frente a esta preocupación, muchos colombianos no toman medidas para incrementar su seguridad. De acuerdo con el estudio, el 67% de las personas no cambia sus contraseñas con regularidad, mientras que el 41% realiza transacciones y consulta sus cuentas en lugares públicos.



De hecho, solamente el 28% de los colombianos son propensos a incorporar la biometría en sus transacciones, un dato curioso, ya que el 70% de los encuestados cree que estas tecnologías los remiten a una película de ciencia ficción.



“Estas cifras muestran la necesidad de avanzar en educación financiera y enseñar a los consumidores los pasos para tener una buena protección”, asegura Hernández.



Por último, los consumidores en Latinoamérica presentan también una alta preocupación a sufrir ataques digitales. Según las cifras de Mastercard, el 77% del total teme sufrir el hackeo de su cuenta de correo electrónico, mientras que esa cifra aumenta hasta el 85% al tratarse de sus celulares o billeteras eléctricas.



TECNOLOGÍA ‘SELFIE PAY’ LLEGARÁ AL PAÍS EN 2017



Una vez que Mastercard ya tiene lista la implementación de ‘Selfie Pay’ para México y Brasil, la compañía está en conversaciones con las entidades bancarias locales para introducir esta tecnología en 2017.



Esta solución, conocida como Identity Check, ofrece una mayor seguridad en las transacciones financieras al introducir la biometría en los procesos de autenticación. De esta forma, las transacciones se confirmarán con un ‘selfie’ o leyendo las huellas dactilares.