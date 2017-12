Colpatria llevó las emisiones de bonos a los $ 11,5 billones

Archivo particular.

Aunque el mercado de capitales colombiano ya empieza a sentir una disminución en los volúmenes como consecuencia de la temporada de fin de año, la realidad es que las colocaciones de deuda corporativa todavía no se van de vacaciones.



De hecho, las emisiones siguen creciendo, al punto que en lo corrido de este año ya superan los 11,5 billones de pesos, según datos de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



Las operaciones más recientes han corrido por cuenta de entidades financieras.

Ayer, el banco Colpatria colocó bonos subordinados. Aunque había ofrecido 100.000 millones de pesos, por la demanda de los inversionistas terminó adjudicando 125.000 millones de pesos.



Los títulos tienen un plazo de 10 años y la tasa de corte fue de IPC más 3,89 e.a.

La semana pasada, hubo un debutante en el mercado. Se trató del banco W, especializado en microfinanzas, que emitió bonos ordinarios por 100.000 millones de pesos, a dos años, y una sobredemanda de casi 2 veces la oferta.



Esa operación fue garantizada parcialmente por CAF-banco de desarrollo de América Latina.



Con esto, ya son 10 entidades financieras las que han salido al mercado de capitales este año, en busca de recursos frescos para fondear sus operaciones y otorgar más préstamos.



Pero no han sido las únicas, pues si bien la banca suele ser el principal jugador en las colocaciones de deuda corporativa, la realidad es que la lista de emisores del sector real y holdings es larga.



Así, empresas del sector energético, industriales, y de infraestructura, por mencionar algunos sectores, han aprovechado las condiciones que ofrece la deuda corporativa no solo para apalancar sus planes de expansión en las áreas en las que se desenvuelven, sino que este mecanismo de financiamiento ha sido utilizado para sustituir otros pasivos.