¿Cómo el precio del petróleo afecta sus gastos diarios?

Entramos a una de las semanas más decisivas para definir el rumbo del precio del petróleo en los próximos meses y así mismo lo que sucederá con el dólar en Colombia.



En primer lugar, se reúnen los mimbreros de la Opep en Viena, (Suiza). Es lejos y quizás para muchos ciudadanos no tiene relevancia lo que suceda en esta fría ciudad europea, pero la decisión que allí se tome tiene efecto directo para el bolsillo del colombiano del común.



Para entender el porqué de la relación directa entre el petróleo, el dólar y peso colombiano debemos tener presente que en la actualidad Colombia es dependiente del crudo y sus derivados, pues representan un 30% de lo que exporta al mundo.



Ello implica que la cantidad de dólares que ingresan a la economía está ligada a la producción que ha venido cayendo en los últimos años y también está ligada al precio, que se desplomó hace también más de dos años, lo cual significa que la cantidad de dólares que ingresa a la economía es bastante menor a la de hace tres años, lo cual se refleja en el mismo precio de la moneda estadounidense.



Con el dólar subiendo por una menor oferta ya no tendremos la oportunidad de viajar a Disney con una divisa a $1.800. Lo que pagamos por ese mismo dólar es ahora un 70% más y el gran culpable es el petróleo.



CAE EL PETRÓLEO, SUBEN LOS IMPUESTOS



Este choque económico ha llevado incluso a que el Gobierno busque la forma de mantener ingresos a sus cuentas por otras vías, lo que se traduce en incrementar o crear nuevos impuestos.



Esa es una de las razones por las cuales el Gobierno ha tenido que presentar varias reformas tributarias en pocos años buscando tapar el hueco en sus cuentas fiscales (con el aumento del IVA, por ejemplo) a esta nueva realidad del mundo y, en particular, para aquellos países dependientes de un producto como el crudo.



MAYOR INFLACIÓN, MAYOR COSTO DE VIDA



Un grueso de los productos que se consumen en Colombia son importados. Eso implica que sufren encarecimiento cada vez que el dólar sube, pero quizás ya vivimos el mayor impacto cuando la divisa pasó de $1.800 a $3.400 en poco tiempo.



Ahora la divisa se ha estabilizado y permite que la fluctuación en su precio ya no tenga tal impacto en la inflación, pero es de aclarar que su impacto se evidencia hasta para nuestros alimentos, ya que un porcentaje importante de los fertilizantes que se utiliza en Colombia es importado así que ese mayor gasto del productor se traslada al consumidor final.



NO MÁS MICKEY, MÁS SAN ANDRÉS



El alza del dólar ha llevado a que cambiemos nuestro acostumbrado viaje a Estados Unidos para conocer a Mickey por aventuras para conocer Latinoamérica, pues ahora viajar a Perú, Argentina o Chile es más barato. Incluso ha beneficiado a la industria del turismo local, pues no solo los colombianos viajamos más al interior, sino que para los extranjeros el país se ha vuelto muy barato.



BAJOS PRECIOS, MENOS REGALÍAS



Uno de los inconvenientes más notorios hoy en día en la industria nacional petrolera son las protestas de las comunidades que están insatisfechas por las promesas incumplidas, así como por el desempleo y las pocas oportunidades, algo que es entendible, pero que se debe revisar en detalle, pues por ejemplo al producirse menos petróleo y pagarse a un precio más bajo los departamentos que se benefician de las regalías tienen sus cuentas bastante disminuidas.



Ese efecto no les permite mantener el ritmo en construcción de obras públicas, lo que se traduce en menos oportunidades de empleo y desarrollo local.



Hoy en día el sector petrolero busca salir de la crisis generada por el desplome de los precios del petróleo y las comunidades deberán entender que el mundo ha cambiado, que ahora deben buscar ser más apoyo que nunca para las empresas pues de lo contrario la crisis podría ahondarse y obligarlos a retirar todos sus proyectos e inversiones, implicando un golpe irreparable para la población y para el país.



Camilo Silva Jaramillo

@CamiloSilvaj

Valora Inversiones