Con lo visto hasta ahora, noviembre echó por tierra una porción importante de las ganancias que traía el mercado accionario colombiano este año.



De hecho, faltando tres ruedas de negociación para que termine el mes, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), termómetro del comportamiento de los títulos más atractivos del mercado local, completa una desvalorización de 5,12 por ciento.



Y aunque esto borró una parte importante del avance que se traía durante el año, lo cierto es que a estas alturas el 2016 todavía acumula una ganancia de 12,3 por ciento.

No obstante, ya el mercado colombiano salió del escalafón de las bolsas con mayor valorización, tanto en el mundo, como entre los emergentes y en América Latina.



Y es que noviembre no suele ser un buen mes para la renta variable colombiana. Un análisis realizado por la firma de análisis independiente Valora Inversiones, señala que, desde que existe el Colcap (año 2008), el índice ha cerrado en rojo durante 7 noviembres (2010-2016).



Esto puede considerarse una oportunidad, si se tiene en cuenta que, por lo general en diciembre viene una recuperación del indicador bursátil.



De todas maneras, cabe recordar que las últimas semanas han estado marcadas por la turbulencia en los mercados, cuyo origen ha sido principalmente la incertidumbre tras la elección de Donald Trump como el nuevo presidente de los Estados Unidos.



A esto, se le han sumado otras fuentes de volatilidad como la caída en los precios del petróleo, la apreciación del dólar, y elementos locales como la reforma tributaria y el proceso de paz, señaló un informe de la comisionista de bolsa AdCap Colombia.



Precisamente, hasta el viernes solamente cuatro acciones iban pasando en limpio el mes. Se trata de Canacol, Avianca, Bolsa de Valores de Colombia y Cemex Latam Holdings.



En cambio, los títulos que más pesan en el indicador bursátil están en rojo. La de mayores desvalorizaciones durante el mes es Bancolombia Preferencial, que ha caído 8,4 por ciento, seguida por Grupo Aval y Cementos Argos, con 7 por ciento cada una.



Y al ver la película de lo que ha pasado en el año, la torta se voltea. Esto, si se tiene en cuenta que solo tres acciones han bajado: Banco de Bogotá, ConConConcreto y Corficolombiana.



Mientras tanto, hay un grupo importante de títulos que tienen ganancias muy superiores a las del Colcap: Canacol, Avianca, Celsia, ISA, Davivienda, Bancolombia, Ecopetrol, Grupo Argos y Cementos Argos.



Para el remate del año, la incertidumbre seguramente no se disipará. Desde el exterior, habrá agitación proveniente del comportamiento de los precios del petróleo, y las decisiones que tome la Reserva Federal sobre las tasas de interés en Estados Unidos. Y en el frente local, la prioridad será la reforma tributaria.