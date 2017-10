Conductores serían factor de riesgo para el cálculo del Soat

Incorporar la pericia y el riesgo potencial de los conductores a los criterios con los que se define el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) sería una de las próximas modificaciones que se presentarán en esta materia.

El presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, lanzó ayer, durante la Convención Internacional de Seguros, la propuesta con la cual este criterio comenzaría a contemplarse, de forma tal que los conductores con un menor nivel de accidentalidad verían reflejado su comportamiento en el costo del seguro, mientras que aquellos con historial negativo percibirían alzas anuales su póliza.



“La tarifa del SOAT se establece con base en el tipo del vehículo. Esto no tiene ningún sentido. Ya es tiempo de vincular las tarifas de este seguro al generador del riesgo, que es el conductor. Se cuenta en la actualidad con los medios tecnológicos y la información necesaria para implementar esta propuesta, que tendría efectos notables en la reducción de los accidentes, tal como lo prueba la experiencia de muchos otros países”, explicó el Presidente de Fasecolda.



“Vamos a evaluar y tomar decisiones contundentes para que el Soat deje de tener oferta restringida en algunas regiones, necesitamos fomentarlo y que sea cada vez más usado por los colombianos, necesitamos que su viabilidad técnica y desde el punto de vista de la oferta se mantenga”, indicó el Superintendente Financiero, Jorge Castaño.



Entre las razones que tiene Fasecolda para la incorporación del riesgo del conductor al Soat está que “ falta rigor en el otorgamiento de licencias y en la verificación de la pericia de los conductores. Ser más estrictos en estos ámbitos ayudaría a tener conductores más capacitados y a reducir la accidentalidad. Es importante para este propósito fortalecer la homologación de las escuelas de automovilismo”, dijo Botero.



Sobre la importancia de tomar una decisión que permita mejorar la funcionalidad del seguro, el Superfinanciero sostuvo que “estamos en un buen momento para pensar en el Soat porque vemos aumento de los vehículos, de la siniestralidad y del fraude, vienen cambios y hay que pensar a dónde nos movemos. Recibimos bien la propuesta de Fasecolda de incorporar nuevos riesgos, no puede pagar lo mismo una persona cuando es mayor de edad a cuando no lo es o cuando se accidenta”.



Así mismo, se destacó la entrada en vigencia del nuevo Soat digital, con lo cual se busca disminuir el fraude y la falsificación. “El usuario podrá elegir si quiere recibir y portar su Soat impreso por un año más en el papel de seguridad, o si quiere que sea entregado como un documento digital seguro, que podrá guardar en cualquier dispositivo móvil o imprimir en cualquier momento. El Soat electrónico es un paso importante para las aseguradoras, porque les permitirá mitigar el fraude. Además, para las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) será más fácil identificar a qué entidad le corresponde el pago de la atención prestada a la persona afectada en un accidente de tránsito”, afirmó el ministro de Transporte, Germán Cardona.



A esto, añadió que al cierre del primer semestre de este año, en Colombia circulaban 7,8 millones de vehículos con el Soat.



Sin embargo, resaltó que existe una gran problemática en torno a la evasión de este seguro, la cual según las cifras oficiales, es del 39%, es decir, en el país hay alrededor de cinco millones de vehículos circulando sin esta póliza.