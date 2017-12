Conozca los horarios de los bancos en navidad y año nuevo

Varios bancos ya han hecho públicos sus horarios de atención en las fechas de navidad y año nuevo.



Las oficinas del BBVA, por ejemplo, el sábado 23 de diciembre prestarán el servicio de atención al público en las oficinas que normalmente atienden en jornada adicional. Los días 26, 27 y 28 de diciembre la atención se prestará en los horarios habituales. El viernes 29 y el sábado 30 de diciembre, no se abrirán las oficinas. Con la llegada del año nuevo las oficinas abrirán sus puertas el martes 2 de enero, para a partir de esa fecha atender en sus horarios habituales. Los servicios no presenciales no sufrirán afectación alguna en su prestación son los que están disponibles a través de la aplicación móvil del banco, la plataforma web, la red de cajeros automáticos y las líneas de atención telefónica.



Bancolombia, por su parte, atenderá el sábado 23 de diciembre en sus oficinas en los horarios habituales. Durante la semana siguiente, los días martes, miércoles y jueves sus oficinas atenderán en los horarios habituales. Al igual que otras entidades, el viernes 29 y el sábado 30 no se abrirán las sucursales físicas. Como es habitual, los domingos (24 y 30 de diciembre) y los lunes festivos (25 de diciembre y 1 de enero) no se atenderá en las oficinas. Así mismo Valores Bancolombia, Leasing Bancolombia, Fiduciaria Bancolombia y los fondos de inversión colectiva tampoco prestarán servicio en las mismas fechas.



Sin embargo, sus canales transaccionales como cajeros, corresponsales bancarios, la sucursal virtual personas, la aplicación móvil para personas, la sucursal virtual para empresas y su app móvil y la sucursal telefónica seguirán funcionando.



Las oficinas del Banco de Bogotá atenderán el 23 de diciembre en su jornada habitual - hasta la 1 p.m. - y para el 29 y 30 de diciembre no se prestará servicio de atención al público en ninguna de las sucursales.



