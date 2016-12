El ahorro significa tranquilidad para las personas cuando les llega el retiro de la vida laboral.



Así lo afirman consejeros financieros, quienes agregan que muchas veces se pone más cuidado al día a día, sin considerar que tarde o temprano llegará ese momento.



Así mismo, existe la creencia de que la pensión de jubilación la debe solucionar el Estado, por lo que los adultos no llegan con suficientes recursos ahorrados a esa etapa y se dificulta mantener el nivel de calidad de vida.



La compra de productos como una casa o un carro también implica ahorro, pero pocas personas son conscientes de que lo importante no es guardar para darse lujos sino para tener el futuro asegurado.



Los expertos consideran igualmente que el ahorro es una especie de misión imposible si se asocia a privación. Sin embargo, esta creencia está lejos de la realidad, pues esta previsión permite tener un futuro estable y asegurado.



Igualmente, estiman que para ahorrar se necesitan condiciones como capacidad de visualizar el futuro y disciplina, es decir, hacer una planeación financiera en la cual se fije un plan de reservas o inversión con el fin de lograr objetivos específicos.



El lunes se celebra el Día Mundial del Ahorro, y la compañía Old Mutual da algunos consejos para constituir ahorros e incrementarlos en el tiempo.



- Nunca es demasiado tarde para empezar a planear el futuro.



- Un presupuesto le ayudará a identificar los ingresos y gastos mensuales.



- Determine cuánto es su nivel de endeudamiento.



- Identifique las oportunidades de ahorro.



- Al poner en práctica los pasos básicos para mantener un presupuesto, podrá identificar cómo puede empezar a ahorrar y así enfrentar necesidades futuras, como la educación de los hijos, la jubilación o unas vacaciones.



- Existen gastos básicos y necesarios; entre otros, vivienda, comida, teléfono, electricidad y transporte, y se requiere pagarlos mes a mes y son variables. No obstante, otros son opcionales, como entretenimiento y vacaciones.



- Registre el dinero que entra (ingresos) y el que sale (gastos) durante algunos meses.

- Observe dónde está gastando más o menos de lo que había presupuestado y tómelo en cuenta para el mes siguiente.



- Una vez que sepa en qué está gastando, podrá incluir un ahorro.Lo ideal es que no sea inferior al diez por ciento de los ingresos.



- Establezca metas para asuntos como educación, comprar un automóvil nuevo o la jubilación.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS