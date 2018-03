Consolidación y crecimiento orgánico, foco de Grupo Sura

El Grupo Sura, una de las mayores multilatinas colombianas, presente en 11 países con seguros, ahorro, pensiones y banca, entre otros, está afinando la estrategia para consolidar sus negocios y seguir creciendo de manera orgánica en sus distintas líneas, apoyado en los desarrollos tecnológicos para mejorar la oferta de productos, el acceso de los clientes y la eficiencia.



Este año, el conglomerado destinará unos US$150 millones a innovación, tecnología, canales, inteligencia artificial, robótica y a su programa de inversiones en startups que desarrollen soluciones que apliquen a sus servicios.



El objetivo es mantener tasas de crecimiento por encima de los dos dígitos.



Sobre este y otros temas, David Bojanini, presidente de Grupo Sura, habló con Portafolio.



Los resultados del 2017 dan para pensar que poco sintieron el enfriamiento económico tanto en Colombia como en otros países.



El comportamiento de la economía no puede ser lo que guíe el desempeño de nuestros negocios. Estamos trabajando bajo una estrategia en la que buscamos crecimientos mayores al de la economía de cualquiera de los países en los que estamos. El plan está orientado a crear productos con los que les demos un valor superior a los clientes, a que puedan acceder a la compañía por medio de diferentes canales, y dar asesorías profesionales. Yo nunca estaría satisfecho si nuestros ingresos crecieran al mismo ritmo que la economía; siempre deben estar por encima.



¿Cuál va a ser la hoja de ruta durante el 2018?



Este año vamos a hacer inversiones en consolidación y crecimiento orgánico en todos nuestros países, y esto incluye distintos frentes. Por un lado, continuaremos posicionando la marca Sura en América Latina, ha sido exitosa y ya es conocida en los países, pero sabemos que todavía hay caminos para recorrer. Además, tenemos que trabajar en el desarrollo de canales y de nuevos productos que den valor agregado.



El otro tema es un mayor conocimiento del cliente por medio de la analítica, la inteligencia artificial y la robótica, para ser más eficientes.



¿De cuánto estamos hablando?



Este año serán US$150 millones. Los recursos se destinarán a tecnología, canales, nuevos mercados, innovación, analítica e inteligencia artificial, entre otros. Son US$75 millones para Suramericana, US$50 millones para Sura Asset Management y US$25 millones para el programa Sura Ventures (ver recuadro).



¿Por dónde se va a dar el crecimiento orgánico?



En todos los países hay oportunidades, por ejemplo en seguros los niveles de penetración son bajos frente a otras partes del mundo y nosotros queremos estar por encima. Para Suramericana es clave introducir más seguros de vida, porque la compra de RSA no los incluía, y además hay que desarrollar muchos más canales, con fuerza de ventas y temas digitales.



¿Y en Sura Asset Management?



Hay dos temas: uno es el mercado institucional; hoy tenemos más de 400 fondos de inversión en la región y la idea es desarrollar otros que puedan atraer fondos de otras partes del mundo. El otro es el de Wealth Management para personas, a quienes les ofrecemos fondos que se acomoden al perfil de riesgo y a la rentabilidad que esperan. Este es uno de los segmentos en donde hay más crecimiento, pero falta mucho.



¿Ven algo de crecimiento inorgánico?



Por ahora no es algo que esté en los planes, no prevemos adquisiciones importantes, simplemente queremos consolidar lo que ya tenemos.



¿Cómo esperan que esta estrategia se traduzca en los resultados?



Le estamos apuntando a muchas cosas, pero buscamos un crecimiento rentable y sostenible, y eso se da siempre y cuando se genere valor a todos nuestros grupos de interés. Aunque aún es difícil cuantificar, esperamos continuar con crecimientos de doble dígito.



¿Cómo ve el escenario económico actual?



Es difícil tener una medida clara acerca de si vamos a crecer más que el año pasado o no. La coyuntura electoral afecta a la economía porque crea incertidumbre y baja la confianza de los consumidores. Ya prácticamente pasó el primer trimestre y el año aún no se muestra de gran crecimiento. Hay temas importantes, como que mejore la confianza y la infraestructura; ya se ve algo de las 4G y esperamos que tome fuerza porque eso es clave para reactivar la economía.



¿Qué otros temas son prioritarios?



Lógicamente habrá que pensar en reformas, por ejemplo la pensional, que no da espera y tiene que ser muy buena para todos los colombianos, igual la de la justicia, para que ésta funcione, genere estabilidad a los inversionistas y ayude a la construcción de la paz. En cuanto a salud, no creo que sea tanto una reforma, pero sí necesita ajustes, particularmente en cuanto a los controles al sistema, porque hay cobertura pero falta de control, y eso hace que pocas EPS estén cumpliendo con los objetivos. En fin, hay mucho qué hacer y los candidatos tienen que presentar muchas propuestas porque los retos son enormes.





Luisa Gómez Rodríguez

Subeditora de Portafolio