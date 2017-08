Oferta digital, una de las prioridades para Credicorp

Desarrollar una oferta digital de productos para sus clientes, llegar a inversionistas en más ciudades colombianas y en general diseñar más alternativas de ahorro e inversión, son algunos de los temas que concentrarán la atención de Credicorp Capital en los próximos meses.



Por estos días, el grupo financiero completó su quinto aniversario en Colombia, pues al país llegó tras la compra de Correval en el 2012.



Hoy, aparte del corretaje, participan en los negocios de banca de inversión, fiduciaria, entre otros.



Christian Laub, CEO de Credicorp Capital, señala que justamente este lustro ha sido para la consolidación que la plataforma regional que tienen, y que incluye además a Chile y a Perú.



Pero en Colombia, el objetivo para los próximos años es “continuar invirtiendo, desarrollando productos, y mejorando procesos, todo bajo las mejores prácticas del mercado”, dijo el directivo.



“Nuestra oferta en gestión de activos es cada vez más amplia, tanto local como internacional, pero necesitamos más medios y canales para llegar a más clientes, por eso fortaleceremos nuestros equipos comerciales, con más asesoría que venta porque deben identificar las necesidades de las personas y proveerles el servicio que necesiten”, añadió.



En ese sentido, la oferta digital es uno de los temas al que dedicarán tiempo y esfuerzos. Laub explicó que si bien ya tienen plataforma de e-trading y divisas, ya están pensando en cómo va a ser la interacción con sus clientes en la próxima década, la regulación y empezar a construir la estructura, tanto con sus equipos propios como de la mano de las ‘fintech’.



Otra de las estrategias para Colombia es llegar a clientes en muchas más ciudades.

De cualquier forma, el directivo señala que el objetivo no es crecer de manera agresiva para estarse duplicando cada dos años, sino “crecer para superar las expectativas de nuestros clientes y, sobre todo, generar relaciones de confianza”.



Y aunque el mercado de capitales colombiano es pequeño con relación al tamaño de la economía, el presidente de Credicorp Capital, señala que hay unos temas que pueden ayudar a expandir el mercado.



Por un lado, los procesos de expansión regional, en los que las firmas colombianas quieren invertir afuera, y empresas foráneas ven con interés al mercado del país. “Esas operaciones necesitan capital para financiarse, y no necesariamente será deuda. En la medida en que siga la integración regional, esperamos que se den más aperturas en el mercado”, afirma.



Otro tema clave, dice el directivo, es que en la región son tradicionales las empresas familiares, pero al venir el cambio generacional llegan retos porque no todos los herederos quieren participar en el negocio, y eso podría ser otra oportunidad para que más empresas se listen en bolsa. “El mercado trae obligaciones y por supuesto beneficios que la gente más joven conoce. No es un tema que se da de la noche a la mañana, pero es un desafío”, puntualiza.