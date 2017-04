El crédito per cápita de los colombianos llegaría a los 1.079 dólares en cinco años

Los colombianos, lejos de detener el aumento de sus deudas para enfrentar mejor posibles turbulencias que puedan afectar a sus finanzas, en los próximos años presentarían un importante incremento de sus obligaciones, las cuales, para el 2021, serían 28,87% más elevadas.



De acuerdo con los datos recopilados por Euromonitor International sobre las deudas de consumo e hipotecarias, los colombianos cuentan actualmente con obligaciones per cápita en promedio por US$837,5, un dato que escalará hasta US$880,1 para finalizar el año y llegaría a US$1.079,3 (casi $3,5 millones) en los próximos 5 años.



Cabe destacar que este importante incremento supondría la mayor alza de Latinoamérica en el periodo mencionado. En este sentido, el pasivo de los mexicanos crecería un 28,47%, seguido por los peruanos (27,36%), chilenos (25,95%), argentinos (15,38%) o los brasileños, que registrarían un ascenso de 14,85%.



“Dado el nivel de tasa de interés actual, la propensión al consumo de las personas en Colombia y la oferta de productos de crédito, que cada vez es más amplia, es muy factible que en pocos años lleguemos a esa situación. Incluso, con esto, esos niveles se podrían lograr antes de 2021”, señala Hernando Porras, presidente de Asorriesgo.



Sin embargo, al realizar la comparación en términos absolutos frente al resto de países, el endeudamiento de Colombia es de los menores de la región. Frente a los US$837,5 del país calculado a precios actuales, Chile lidera el ránking con US$7.180,3, seguido por Brasil con US$1.887,8, Argentina con US$1.213,9 o México, que registra un dato de US$1.485. Perú y Venezuela cuentan con cifras inferiores a las de los consumidores nacionales.



Una situación similar se podría ver en el endeudamiento de los hogares. Como muestra la consultora, hoy en día la deuda asciende a US$3.024,6 por cada núcleo familiar y se incrementaría a US$3.788,2 en el 2021. El crecimiento durante este periodo sería de 25,24%.



En este sentido, repite una vez más como uno de los países en el que los hogares suman una menor deuda, comparado por ejemplo con el caso de Brasil (US$7.147,7) o Argentina (US$4.344,4).



Con todo, las cifras de Euromonitor también muestran el endeudamiento total por concepto de créditos de consumo e hipotecarios a nivel país, el cual asciende en el caso de Colombia a US$40.748 millones. Este dato llegaría en los próximos 5 años hasta los US$54.597,4 millones.



De igual forma, al observar la evolución de este ascenso, se puede ver que las deudas de este tipo en Colombia han crecido un 91,6% en el periodo comprendido entre el 2011 y el 2016, mientras que desde el año pasado hasta el 2021, el alza sería de 34%.



Colombia, en esta clasificación, también registraría uno de los crecimientos más pronunciados. En el periodo histórico hasta el 2016, solo estaría por debajo de Chile (92,5%) y de Argentina, cuyas deudas repuntaron un 258%.



En cuanto a los próximos años, la cifra nacional solo se vería superada por México, con un 36,2% y Perú, con un 35%. “Otro de los factores que explica el incremento del endeudamiento total es el alza en la población económicamente activa en Colombia. Por ejemplo, con todo el tema de la reinserción de guerrilleros o personas que se encontraban en la marginalidad y que en algún momento empezarán a demandar crédito, supondrán un aspecto más para el endeudamiento”, explica Porras.



EVOLUCIÓN DE LA CARTERA CREDITICIA EN EL PAÍS



Tal como muestran las cifras del sistema financiero colombiano correspondientes a febrero, originadas en la Superfinanciera, precisamente la cartera hipotecaria fue la que presentó uno de los mejores comportamientos, al presentar un alza de 8,45% real anual, mientras que los créditos de consumo ascendieron un 7,82%.



Frente a esto, de acuerdo con el informe, “si bien se observó un incremento mensual en el saldo de la cartera vencida, su tasa de crecimiento anual se moderó respecto a enero. Frente a enero, la cartera vencida subió $323.400 millones, ubicándose en $15,8 billones. Este crecimiento fue consecuencia de la mayor mora en todas las modalidades, principalmente en la cartera comercia”, destaca.



Con todo, pese a que Colombia registrará en los próximos años un aumento relevante de su endeudamiento, según las cifras del sistema, no se ven posibles riesgos respecto a la cartera vencida.



Rubén López Pérez

