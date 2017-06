¿Cuál ha sido el precio más alto del dólar en la historia de Colombia?

El viernes 12 de febrero del año pasado, el dólar en el mercado colombiano alcanzó su máximo precio de cotización en la historia, al negociarse en $3.439,89.



Por esos días, el precio del crudo estaba por los 29 dólares, un nivel extremo que luego se recuperó rápidamente. En la jornada siguiente, la moneda extranjera empezó a depreciarse y tres semanas después, la divisa volvió a niveles de $2.999. Desde ese momento no se ha visto un precio tan fuerte del dólar en el mercado colombiano.



Hoy, 17 meses después, la moneda estadounidense se ubica por encima de los $3.000 y en las últimas jornadas ha marcado precios récords en lo que va corrido del año, por cuenta de un desplome en los precios del crudo, que ya rozan los 44 dólares, en el caso del Brent, referencia para Colombia.



Pero, ¿qué posibilidades hay de que el dólar llegue a esos niveles históricos en las próximas semanas, teniendo en cuenta el contexto actual?



Según Alexander Ríos, analista de Estratégica, “para volver a esos niveles tendríamos que ver básicamente dos situaciones. Primero: un petróleo bajo los 35 dólares, lo cual es posible, y segundo: un constante deterioro del crecimiento económico, o sea, ver crecimiento bajo el 1,8% anual”.



De acuerdo con Ríos, para que el mercado colombiano vuelva a ver esos niveles deben conjurarse estos dos panoramas.



Por su parte, para Camilo Silva, socio fundador de Valora Inversiones, para que el dólar logre llegar a los $3.400 dependerá de dos variables.



La primera tiene que ver, por su puesto, con el comportamiento del petróleo en las próximas jornadas.



“Siempre y cuando el petróleo no caiga de los 40 o 35 dólares no veremos un dólar por encima de los $3.400, pero sí cae por debajo de esos precios, seguramente nos veremos en ese escenario”, señaló el analista.



Otra de las variables, que según Silva nos podría llevar a niveles de $3.400, será que Colombia pierda el grado de inversión como país, ya que en caso de ocurrir esta situación, el peso colombiano se desvalorizaría y el dólar, por su parte, se fortalecerá.



Por ahora, lo que sí es muy probable es ver el dólar sobre los $3.100, en caso de que el petróleo continúe cayendo como lo ha venido haciendo en las últimas sesiones.